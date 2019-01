Buon compleanno Rosamund Pike

Figlia di musicisti inglesi, Rosamund Pike nasce il 27 gennaio 1979 a Londra, cresce viaggiando per l'Europa, inebriata da uno spirito artistico che la forgia per divenire un'abile studentessa e conseguire la laurea in letteratura inglese all'Università di Oxford.

La sua carriera da attrice inizia al National Youth Theatre dove viene notata da un agente che la incoraggia a proseguire la strada della recitazione. Persevera con delle apparizioni sul piccolo schermo e arriva al successo del cinema grazie al ruolo di Miranda Frost, la Bond girl nemica del protagonista James nel film Die another day (La morte può attendere) del 2002.

Prosegue la sua carriera recitando mediamente in un paio di film all'anno e risultando particolarmente prolifera nel 2010, 2014 e 2018, anni in cui lavora a ben quattro pellicole alla volta. I suoi film più recenti sono: Entebbe di José Padilha, Beirut di Brad Anderson e A Private War di Matthew Heineman. Nel 2015 è stata premiata dall'Academy con l'Oscar per il titolo di miglior attrice protagonista nel film L'amore bugiardo - Gone Girl, in cui recita al fianco di Ben Affleck, ricomprendo il ruolo di una moglie apparentemente felice che scompare il giorno del quinto anniversario di nozze della coppia bella, colta, invidiata e superficialmente perfetta. Quest'anno ad aprile uscirà il film The Informer di Andrea Di Stefano, un thriller drammatico in cui la Pike interpreta il ruolo di agente dell'FBI a capo di un'operazione volta a incastrare - grazie all'aiuto di un informatore ex militare, addetto alle operazioni speciali - il più potente Boss della criminalità organizzata newyorkese, The general.

Sky Cinema Passion in occasione del 40° compleanno di Rosamund Pike, dedica all’attrice britannica domenica 27 gennaio la programmazione in seconda serata con A United Kingdome - L'amore che ha cambiato la storia, la pellicola del 2017 sul controverso amore interrazziale tra il principe del Botswana (David Oyelowo) e una ragazza inglese (Pike) che a fine anni '40 scatenò le reazioni dell’opinione pubblica sia in Inghilterra sia in Botswana, paese dell'Africa meridionale.