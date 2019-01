Film al cinema questa settimana, in uscita dal 24 al 30 gennaio

Ecco il calendario dei film in uscita questa settimana, dal 24 al 30 gennaio 2019. Film drammatici, commedie divertenti o romantiche, thriller e film di fantascienza per piangere, sognare, ridere o riflettere. Vediamo quali sono le prossime uscite nei cinema italiani.

Film in uscita al cinema giovedì 24 gennaio 2019

Creed II

Un film di Steven Caple Jr. con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren e Wood Harris. Continuazione della saga di Rocky, e sequel del grande successo di pubblico e di critica del 2015 “Creed - Nato per combattere”, il film riporta sullo schermo Michael B. Jordan e Sylvester Stallone nei ruoli di Adonis Creed e Rocky Balboa. La vita di Adonis Creed oscilla tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Rocky Balboa è sempre al suo fianco, questa volta Adonis dovrà affrontare Viktor Drago, figlio di Ivan, storico avversario di Rocky

La Favorita

Un film di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz e Nicholas Hoult. Ambientato in Inghilterra nel 18esimo secolo, la pellicola racconta la storia dela regina Anna, creatura fragile e con il temperamento capriccioso. Il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah che vuole portare avanti la guerra in corso contro la Francia. Il più diretto rivale di Lady Sarah è l'ambizioso politico Robert Harley, che farebbe qualunque cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Tutto viene scombussolato dall’arrivo a corte di Abigail Masham, lontana parente di Lady Sarah, molto più in basso nel sistema di caste inglese.

Il mio capolavoro

Un film di Gastón Duprat con Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo e Andrea Frigerio. Arturo Silva, gallerista e commerciante d’arte contemporanea, ma anche assassino come viene presentato nel film, racconta la sua incredibile storia. Un incidente a Renzo Nervi, pittore e amico del cuore di Arturo, mette il protagonista davanti ad una richiesta spassionata. Renzo vuole togliersi dalla miseria esistenziale e Arturo dovrà assolutamente trovare un modo per farlo.

Ricomincio da me

Un film di Peter Segal con Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini e Treat Williams. Jennifer Lopez è Maya, impiegata sottopagata in un centro commerciale. Brillante ed intelligente, entra in crisi per la situazione lavorativa ma attraverso un espediente i suoi amici riescono a farla chiamare da una nota azienda. Maya accetta la sfida, nonostante un falso curriculum e proverà a dare una svolta alla sua vita.

Se la strada potesse parlare

Un film di Barry Jenkins con KiKi Layne, Stephan James, Regina King e Teyonah Parris. Ambientato negli Settanta nel quartiere di Harlem, racconta la storia d’amore tra Tish e Fonny. Lei, diciannovenne, aspetta un bambino dall’amore della sua vita ma lo stesso è incarcerato per stupro. L’accusa arriva da un poliziotto razzista.

Compromessi sposi

La coppia Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono è al centro della commedia “Compromessi Sposi”. Diretti da Francesco Miccicchè, i due attori sono affiancati da Dino Abbrescia, Valeria Bilello e Michela Andreozzi. Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco si innamorano follemente e nel giro di una notte decidono di sposarsi. Tutti sono ignari di questa decisione, anche i loro padri, Diego e Gaetano. Il ricco imprenditore del Nord e il rigido sindaco del Sud faranno di tutto per impedire il matrimonio.

L’uomo dal cuore di ferro

Un film di Cedric Jimenez con Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska e Jack O’Connell. La vita politica di Reinhard Heydrich, espulso dalla Marina tedesca e diventato in breve tempo responsabile dell’Intelligence delle SS prima che Hitler divenga Cancelliere del Reich. Nella sua carriera viene nominato anche Protettore di Boemia e Moravia e si occuperà di pianificare la Soluzione finale per gli ebrei.

Schindler’s List

Regia di Steven Spielberg con Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes. Ritorna al cinema “Schindler’s List” tratto dal libro di Thomas Keneally che racconta la vera storia di Oskar Schindler. Capitalista, puro e semplice, prende possesso di una fabbrica a Cracovia, in Polonia, grazie all'aiuto dei nazisti e con la speranza di avere guadagni facili grazie alla guerra. Ma lungo la strada il suo atteggiamento cambia. Schindler, colpito dalla coscienza, finisce in rovina, ma aiuta a salvare oltre un migliaio di ebrei.

I bambini di Rue Saint-Mau 209

Un documentario di Ruth Zylberman che racconta la storia di una piccola comunità ebrea durante l’occupazione nazista. Il regista ha ritrovato alcuni degli ex abitanti del 209 nelle periferie di Parigi, a Melbourne, New York e Tel Aviv e ha filmato i loro racconti.

Film in uscita al cinema sabato 26 gennaio 2019

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul

L’intero concerto evento dei BTS, celebre boy band coreana. Il gruppo si è esibito allo Stadio Olimpico di Seoul nell’evento live più atteso del 2018. Tutti i fan del mondo si sono riuniti per celebrare il successo planetario dei sette ragazzi.

Film in uscita al cinema domenica 27 gennaio 2019

Chi scriverà la nostra storia

Un film di Roberta Grossman con Joan Allen, Adrien Brody e Jowita Budnik. Una docu-fiction sull’intero archivio de l dottor Emanuel Ringelblum nella Varsavia ebraica. Diari, manifesti, fotografie e oggetti che rappresentano un lascito dell’Oyneg Shabbes Archive. Nella pellicola anche la testimonianza diretta dello stesso Ringelblum.

Film in uscita al cinema lunedì 28 gennaio 2019

Degas – Passione e perfezione

Un film di David Bickerstaff dedicato alle opere del pittore impressionista Degas. Un viaggio attraverso il Fitzwilliams Museum di Cambridge per conoscere meglio i capolavori di uno dei geni assoluti dell’Impressionismo.

Film in uscita al cinema mercoledì 30 gennaio 2019

Royal Opera House: La Traviata

Un film di Richard Eyre per Royal Opera che mette in scena l’opera “La Traviata”. Alfredo si innamora della cortigiana Violetta nel fasto dell'alta società parigina, ma la facciata patinata nasconde oscure verità foriere di?una tragica conclusione.