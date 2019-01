(@BassoFabrizio)



Una storia strana, una storia che parte da una ricerca di bugia e di alibi per poi chiudersi in un finale che, superati gli ostacoli, restituisce la verità e la rende speciale. E' L'Agenzia dei bugiardi il nuovo film di Volfango De Biasi con, tra gli altri, Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini e Carla Signoris. Lo sciupafemmine Fred, il tecnologico Diego e il pseudo narcolettico Paolo gestiscono una agenzia che fornisce alibi ai propri clienti per nascondere un po' di verità se non proprio tutta. Il meccanismo si inceppa quando Fred si innamora di Clio che difende la sincerità sempre e comunque. Il primo problema è che non può confessarle che il suo stipendio è dato dalle bugie. La situazione peggiora quando Fred scopre che il padre di Clio è un suo cliente e che ha chiesto supporto all'agenzia per nascondere alla moglie un viaggio con la sua giovane amante Cinzia nel giorno dell'anniversario di matrimonio. Come andrà a finire lo scoprirete al cinema. E lì ascolterete anche Tutto cambia il brano di Valentina Parisse che fa parte della colonna sonora e racconta come la vita cambia, evolve. E come si possa lavorare perché cambi nella direzione desiderata. Volere non è potere ma impegnarsi aiuta. E' una sfida soprattutto con se stessi dove, se qualcosa non piace o delude, non bisogna chiudere gli occhi ma ragionarci, anche con tempi lunghi, e poi giunti al bivio sapere che strada prendere. L'amore è la migliore strada verso il perdono.



Valentina come nasce Tutto Cambia?

Esisteva prima del film ed è il risultato di una collaborazione internazionale tra cui quella con Tyrone Wells che mi ha invitata a Los Angeles.

Una scelta coraggiosa.

Sì, sono partita da sola, una decisione rapida che rappresenta l'inizio della mia nuova avventura.

Come ha conosciuto il regista?

Con Volfango ci siamo trovati sul set di uno spot Alitalia nel quale recitavo me stessa. Gli ho raccontato del mio progetto, gli ho inviato il brano da ascoltare e lo ha subito voluto nel film.

Tutta cambia e le bugie un bel binomio.

Il mio testo parla di cambiamenti e nel film si arriva a una svolta. E' la conferma che musica e cinema camminano di pari passo.

E' la sua prima collaborazione col mondo cinematografico?

Sì e confesso che quando ho visto in anteprima la pellicola mi sono emozionata.

Lei è per la bugia salvifica o per la verità a prescindere?

Io sono brutalmente onesta ma capisco che nel quotidiano ci possa stare qualche omissione. A volte una bugia ci sta. Volfango affronta questo tema, per altro molto attuale, con leggerezza e senza giudizi morali.

La sua sentenza?

La piccola bugia ci sta ma a condizione che alla fine, anche qualche giorno dopo, trionfi la verità. Bisogna sapere scendere a patti con difetti e cicatrici interiori.

Crede nella sincerità?

Assolutamente. In quella della vita quotidiana, in quella delle persone che vivono una esistenza normale e che io considero i veri eroi.

Dopo essere parte di una colonna sonora le piacerebbe fare l'attrice?

Recitare ha una sua sacralità. Non credo a meno che non mi si chieda di interpretare me stessa. Mi piacerebbe continuare a collaborare, io penso che chi scrive canzoni ha un film in testa.

Un film musicale?

Vorrei essere convolta nelle musiche e negli arrangiamenti.

Ha visto qualcosa che la ha impressionata ultimamente?

Eccome, Bohemian Rhapsody. Ha ritmi pazzeschi, sembra una unica canzone. E' molto lungo eppure quando è finito mi sono detta...già? Avrei voluto continuasse.

E' stato contestato dai puristi dei Queen.

Non è un documentario, è un film, è una questione di linguaggio. Io amo Braveheart e ho letto in un sito di storia medioevale tantissime critiche: se vuoi la ricostruzione storica guardi un documentario, non puoi togliere il sogno al cinema.

Ci può anticipare qualcosa sul suo prossimo disco?

Ci saranno importanti collaborazioni e tutta me stessa.

Cosa cambia rispetto al passato?

Non c'è un distacco ma una evoluzione. La musica cresce con noi.