Aquarius: una donna lotta per salvare la casa e la dignità

Aquarius è il nome di un condominio che sta per essere demolito. L’ultimo ostacolo si chiama Clara ed è una donna che non vuole saperne di vendere il suo appartamento alla ditta di costruzioni che vorrebbe demolire il palazzo.

Aquarius non è solo il nome del condominio ma anche il titolo del film che ne racconta la storia, in arrivo domenica 20 gennaio alle 21 su Sky Cinema Cult.

Diretto dal regista portoghese Kleber Mendonça Filho e interpretato da un’intensa Sonia Braga, Aquarius è un appuntamento da non perdere per chi ama il Cinema con la C maiuscola e, con esso, le storie più avvincenti e toccanti. Quelle che, appunto, rendono il cinema un Cinema con la C maiuscola.

E Sky Cinema Cult nel sa qualcosa di C maiuscole…

Aquarius è un Cult da non perdere, candidato ai premi Cesar e apprezzato da critica e pubblico.

Un ritratto di donna segnata dalla vita ma al tempo stesso vitale e arricchita dal suo trascorso. Clara è una critica musicale in pensione ed è rimasta l’unica inquilina ad abitare nel condominio Aquarius, costruito negli anni ’40 per la ricca borghesia e ora in decadenza.

È l’unica perché tutti gli altri condomini hanno ceduto alle offerte di una società immobiliare che sta divorando l’intero quartiere.

Ma Clara non demorde e si innesca così una guerra fredda tra la potente società e la tenace pensionata, decisa con ogni mezzo a salvare la propria casa.

E con quella la sua vita, i suoi ricordi e la sua dignità.

Non perdete Aquarius, domenica 20 gennaio alle 21 su Sky Cinema Cult.