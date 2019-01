Sono amici da tanti anni, da quando nel 2001 hanno condiviso il set di The Mexican - Amore senza la sicura. Ora, però, con diversi anni di ritardo, sembra che tra Julia Roberts e Brad Pitt potrebbe essere scattata la famosa scintilla. Lui, lo ricordiamo, è single dopo la burrascosa conclusione del matrimonio con Angelina Jolie, lei, invece, sulla carta è ancora sposata: con Danny Moder, 49 anni, direttore della fotografia conosciuto proprio sul seti di The Mexican. C’è chi, però, giura - come spesso, a onor del vero, succede in questi casi - che tra i due siano in crisi da tempo.

«Si parlano e si scrivono costantemente»

«Brad e Julia sono amici da anni, ma ultimamente sono diventati molto più vicini e tutti lo hanno notato» ha rivelato una fonte anonima al magazine australiano New Weekly. «Si parlano e si scrivono costantemente, e non solo per parlare di questioni professionali: è risaputo che lei si confidi con lui riguardo tensioni o problemi personali, viceversa Roberts è stata di grande aiuto a Pitt durante la sua terribile battaglia giudiziaria per il divorzio dalla Jolie».

Una chimica «innegabile» e un legame «molto potente»

«Sarebbero fatti l'uno per l'altro e sono due grandi romantici, inoltre nutrono grande rispetto reciproco» ha aggiunto la stessa fonte, sottolineando l’«innegabile» chimica e il legame «molto potente» che li lega da sempre. Forte al punto da averli costretti, in passato, a prendere temporaneamente le distanze, per salvaguardare le rispettive relazioni: «Tempo fa qualcuno aveva parlato in maniera maliziosa della loro amicizia, proprio per questo legame così forte. Perciò, mentre Brad era sposato con Angelina Jolie, si sono allontanati».

La nuova coppia da favola

Ora, però, i due sembrerebbero più vicini che mai e Hollywood - che, si sa, è la terra dei sogni per antonomasia - già fantastica sulla nuova possibile coppia da favola.