Film al cinema questa settimana, in uscita dal 17 al 23 gennaio

Film in uscita giovedì 17 gennaio

Le douleur

In uscita giovedì 17 gennaio è “Le douleur”, film drammatico francese di Emmanuel Finkiel. Una rilettura dell’omonimo romanzo di Marguerite Duras, che è anche la protagonista del film, insieme al marito, lo scrittore Robert Antelme. Ci troviamo nella Francia occupata dai nazisti, nel 1944, e Robert è uno dei tanti deportati. Per aiutare il marito, Marguerite intreccia una relazione con Rabier, un agente francese della Gestapo. Il diario intimo del dolore di una donna, interpretato magistralmente da Mélanie Thierry.

Mia e il leone bianco

Diretto da Gilles de Maistre, con Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Tessa Jubber, Daniah De Villiers, Ryan Mac Lennan. “MIa e il leone bianco” è uno dei film più attesi di gennaio. La storia di una quattordicenne che vive in Sudafrica e della sua amicizia con un cucciolo di leone bianco. Mia però non sa che suo padre vuole vendere Charlie - questo il nome del cucciolo - ai cacciatori di trofei. Un bel film sull’amicizia tra una ragazzina e un leone.

Maria Regina di Scozia

In questo inizio 2019 sono tanti i film biografici in uscita, tra questi c’è “Maria Regina di Scozia”, di Josie Rourke con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden. La storia di Maria Stuarda, la regina che si sposò due volte e che venne accusata di aver tentato di uccidere la cugina. Una delle rivalità più celebri della storia d’Inghilterra raccontata in maniera originale con interpreti d’eccezione.

Glass

“Glass”, è un film di M. Night Shyamalan interpretato da Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson. La pellicola è una sorta di sequel di “Unbreakable” e di “Split”, dello stesso regista. La storia di David Dunn, uomo di mezza età quasi invulnerabile, e di Kevin Wendell, schizofrenico con ben 24 personalità. Nel film ci sono alcune inesattezze e ingenuità nella sceneggiatura, che si rivela anche troppo lunga.

Sex Cowboys

Opera prima di Adriano Giotti, “Sex Cowboys” è un film con Francesco Maccarinelli, Federico Rosati, Nataly Beck's, Francesca Renzi, Vito Napolitano. Simone incontra Marla, una ragazza spagnola che è a Roma per l’Erasmus e inizia con lei una relazione a carattere prevalentemente sessuale. Non avendo molti soldi a disposizione, decidono di affidare alle rete le loro performance erotiche. Un film che fa riflettere sulla mercificazione del sesso nella società contemporanea.

L’agenzia dei bugiardi

Giampaolo Morelli, Massimo Ghini e Alessandra Mastronardi sono i protagonisti del film commedia in uscita giovedì 17 gennaio “L’agenzia dei bugiardi”, diretto da Volfango De Biasi. La storia è quella di tre amici che sono i creatori di un’agenzia che fornisce alibi ai propri clienti. Fred, uno dei tre componenti, si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio è un suo cliente. Riadattamento di un film francese del 2017, “L’agenzia dei bugiardi” ha molto più ritmo, ironia e fa ridere con intelligenza.

Dove bisogna stare

Regia di Daniele Gaglianone, Stefano Collizzolli. Un film con Jessica Cosenza, Lorena Fornasier, Georgia Borderi, Elena Pozzallo. Un documentario in cui quattro donne italiane, provenienti da città diverse, sono impegnate come volontarie nell'accoglienza dei migranti: Lorena, pensionata di Pordenone, aiuta dei pakistani nascosti in rifugi provvisori; Elena, della Val di Susa, ospita in casa un ragazzo che ha attraversato la frontiera a piedi nudi sotto la neve; Jessica è tra i responsabili del centro sociale Rialzo di Cosenza; Elena, di Como, cerca ospitalità e fornisce informazioni pratiche agli immigrati.

Simply Red - Symphonica in rosso

La musica torna nei cinema giovedì 17 gennaio con “Simply Red - Symphonica in rosso”, un concerto registrato lo scorso Ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam in cui i Simply Red sono accompagnati da un’orchestra sinfonica composta da 40 elementi.

Film in uscita domenica 20 gennaio

M.I.A. - La cattiva ragazza della musica

Mathangi Arulpragasam, nota come M.I.A., nel 1985 è fuggita dalla guerra civile nello Sri Lanka, da rifugiata. Voluta da Madonna e Nicky Minaj per apparire nella performance del Super Bowl 2012, si è imposta a metà anni 2000 come la prima pop star di origine Tamil. Il documentario diretto da Stephen Loveridge ne ripercorre la carriera, dagli inizi al successo.

Film in uscita lunedì 21 gennaio

Voglio mangiare il tuo pancreas

In uscita il 21 gennaio uscirà in tutte le sale italiane il film drammatico d’animazione “Voglio mangiare il tuo pancreas”. Diretto da Shin'ichirô Ushijima, è la storia del ritrovamento, da parte di uno studente delle superiori, del diario di una compagna di classe, Sakura Yamauchi. Sakura ha i giorni contati, poiché soffre di una gravissima malattia pancreatica, ma la ragazza ha deciso di affrontare la tragedia con leggerezza e allegria. I due ragazzi, uniti da questo terribile segreto, si troveranno a essere sempre più vicini. Una storia di vera amicizia che va oltre ogni ostacolo.

Mathera

Lunedì 21 gennaio esce anche “Mathera”, documentario di Francesco Invernizzi sulla città che è stata insignita del titolo di Capitale della cultura 2019. Materia viene raccontata dalle sue origini alla decadenza, fino alla rinascita turistica degli ultimi anni.

Film in uscita martedì 22 gennaio

Royal Opera House - La dama di picche

“La dama di picche” è un’opera di Cajkovskij tratta dal racconto omonimo di Puškin. Arriva alla Royal Opera House in una nuova produzione che ha già ottenuto recensioni entusiastiche ad Amsterdam. Sul podio, Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera.