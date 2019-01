L’unico venerdì da duri è su Sky Cinema Classics

Il venerdì in prima e seconda serata è da duri su Sky Cinema Classics . Si inizia venerdì 11 con VERSO IL SUD interpretato da Jack Nicholson, la seconda serata invece prevede SOLDATI A CAVALLO di John Ford. Venerdì 18 IL PONTE DI REMAGEN di John Guillermin, lo segue I SEICENTO DI BALAKLAVA . Venerdì 25 , infine, il thriller internazionale con Gene Hackman e Tommy Lee Jones UCCIDETE LA COLOMBA BIANCA chiude in seconda serata il capolavoro del cinema carcerario FUGA DA ALCATRAZ con Clint Eastwood.

Prosegue l’appuntamento su Sky Cinema Classics, ogni venerdì in prima e seconda serata dedicato ai migliori western, crime, action movie classici. Sono tre gli appuntamenti di gennaio successivi alla programmazione natalizia.

Venerdì 11 la serata inizia con VERSO IL SUD, un western crepuscolare diretto e interpretato da Jack Nicholson a fianco dell’esordiente Mary Steenburgen. Un fuorilegge male in arnese si salva dall'impiccagione poiché, grazie a una legge in vigore, una donna accetta di sposarlo. La vita in comune non è facile soprattutto all'arrivo degli ex complici di lui, ma tutto si risolve con il riavvicinamento dei due sposi che scoprono di amarsi per davvero. La seconda serata invece prevede SOLDATI A CAVALLO di John Ford con John Wayne e William Holden. Durante la guerra di Secessione il generale Grant incarica un colonnello nordista di condurre due reggimenti di cavalleria a distruggere le linee ferrate che portano rifornimenti ai sudisti. L'ufficiale ce la farà ma dovrà vedersela con una patriottica sudista e con un ufficiale medico che prima disprezzerà e che poi imparerà a rispettare. Un film di scene memorabili, quali l'assalto della fanteria sudista per le vie della città e, soprattutto, l'attacco dei giovanissimi allievi di una scuola militare di fronte al quale il colonnello preferisce fuggire.

Venerdì 18 in prima serata e seconda serata venti di guerra con IL PONTE DI REMAGEN di John Guillermin su un episodio chiave della seconda guerra mondiale con G. Segal e R.Vaughn; lo segue I SEICENTO DI BALAKLAVA, in cui Tony Richardson racconta la famosa imprevedibile sconfitta delle truppe ussare nella battaglia di Sebastopoli, con David Hemmings e Vanessa Redgrave.

Venerdì 25, infine, va in onda il thriller internazionale con Gene Hackman e Tommy Lee Jones UCCIDETE LA COLOMBA BIANCA, in cui un sergente che scorta un prigioniero da Berlino a Washington porta alla luce un complotto; chiude in seconda serata il capolavoro del cinema carcerario FUGA DA ALCATRAZ, con Clint Eastwood nelle vesti di un detenuto in fuga dall'inespugnabile penitenziario.