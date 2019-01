Dieci attori che festeggeranno 50 anni nel 2019

Anche se dalle loro foto sui red carpet può non sembrare, il tempo passa per tutti, pure per le celebrity. Per questo motivo, abbiamo pensato di raccoglierne qui dieci insospettabili: trenta, quarantenni sullo schermo, che invece nella vita, in particolare nel corso del 2019, taglieranno il traguardo del mezzo secolo, spegnendo le fatidiche 50 candeline.

Norman Reedus

Il primo è stato l’attore (ed ex modello) Norman Reedus, tra i protagonisti della serie post-apocalittica «The Walking Dead», nato il sei gennaio. In questo caso, però, i festeggiamenti sono stati doppi: il Daryl Dixon televisivo è, infatti, da poco diventato padre. Di una bellissima bambina, Sky, avuta dalla compagna Diane Kruger.

Jennifer Aniston

Successivamente sarà la volta di Jennifer Aniston, che si unirà al club delle 50enni l’undici febbraio. Un compleanno probabilmente amaro per l’ex Rachel di «Friends», che lo scorso 16 febbraio ha annunciato la separazione dal secondo marito (l’attore, regista e sceneggiatore Justin Theroux) dopo due anni e mezzo di matrimonio.

Javer Bardem

Il primo marzo toccherà, invece, allo spagnolo Javer Bardem. L’attore probabilmente festeggerà assieme alla sua Penelope Cruz, con cui ha recentemente diviso la scena nel drammatico «Tutti lo sanno».

Renée Zellweger

Il 25 aprile sarà la volta di Renée Zellweger: Premio Oscar per «Ritorno a Cold Mountain», ma nota ai più per il ruolo della single pasticciona Bridget Jones nell’omonima saga cinematografica.

Cate Blanchett

Neanche un mese dopo, il 14 maggio, sarà la volta della divina Cate Blanchett. Candidata sette volte agli Oscar, ha vinto come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Katharine Hepburn in «The Aviator» di Martin Scorsese (2005) e come protagonista per «Blue Jasmine» di Woody Allen (2014).

Jennifer Lopez

Nata il 24 luglio, Jennifer Lopez (J.Lo per gli amici) è la più ricca tra i latino-americani nell'ambiente hollywoodiano, oltre che la più influente attrice ispanica d’America. Di recente è tornata protagonista al cinema con la commedia «Ricomincio da me», che arriverà in Italia a partire dal 24 gennaio.

Edward Norton

L’indimenticabile protagonista di «Fight Club» compirà 50 anni il 18 agosto. Nella sua carriera ha ricevuto tre candidature al Premio Oscar: per i film «Schegge di paura», «American History X» e «Birdman».

Jack Black

Sempre in agosto, ma il 28, toccherà il mezzo secolo anche l’eterno ragazzino Jack Black. Protagonista di pellicole cult come «Mars Attacks!» e «School of Rock», ha di recente aperto su YouTube un canale personale dedicato ai videogiochi.

Catherine Zeta-Jones

Il 25 settembre sarà la volta della sempre splendida Catherine Zeta-Jones, moglie da quasi vent’anni dell’attore Michael Douglas, di 25 più grande di lei. Sex symbol di fama mondiale, ottiene la considerazione hollywoodiana grazie al ruolo di Velma Kelly nel musical «Chicago», per cui vince l'Oscar come miglior attrice non protagonista.

Matthew McConaughey

Chiuderà il cerchio Matthew McConaughey, nato il quattro novembre. L’attore, dopo essere stato il protagonista per eccellenza delle commedie romantiche degli anni Duemila, ha dato un’accelerata alla propria carriera, optando per ruoli più impegnati. Quello del cowboy affetto da AIDS di «Dallas Buyers Club» gli è valso l’Oscar.