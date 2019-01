Dopo il successo del secondo capitolo de Gli Incredibili, sale l’attesa per il nuovo progetto di Brad Bird, due volte premio Oscar per il miglior film d’animazione con Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi nel 2004 e con Ratatouille tre anni dopo.

L’ultima fatica cinematografica di Bird è stato proprio il secondo capitolo de Gli Incredibili che ad oggi ha superato il miliardo di incassi in tutto il mondo ottenendo anche una nomination ai recenti Golden Globe come miglior film d’animazione, vittoria poi conquistata da Spider-Man - Un nuovo universo.

Bird si è imposto negli anni come un genio poliedrico non curando soltanto la regia di film d’animazione ma lavorando anche a pellicole di altro genere come nel 2011 con Mission: Impossible - Protocollo fantasma in cui ha diretto Tom Cruise e nel 2015 con Tomorrowland - Il mondo di domani con protagonista George Clooney.

Le dichiarazioni di Brad Bird sul nuovo progetto

“Sto lavorando al mio prossimo progetto. Si tratta di un musical, ho preso questa decisione perché non so niente di questo genere così mi son detto che avrei dovuto farlo, sono davvero terrorizzato ma sembra anche una cosa super eccitante. Non voglio ancora rivelare altro, all’interno ci saranno venti minuti di animazione ed è un progetto originale, non lo conoscete. Le musiche saranno curate da Michael Giacchino”

Quindi come rivelato dal regista, la colonna sonora sarà compito del talentuoso Giacchino, compositore americano con origini italiane che grazie al suo lavoro nel film d’animazione UP è risultato vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe per la miglior colonna sonora. Giacchino è stato anche definito il braccio destro di Bird viste le loro numerose collaborazioni in tanti film di enorme successo al botteghino mondiale.

Al momento non ci sono altre rivelazioni e non si sa nulla neanche sull’ipotetica data di uscita al cinema, ma c’è da scommettere che si tratterà di un nuovo grande successo. Per ora non possiamo far altro che attendere e sperare in qualche nuova informazione nei prossimi mesi.