Love In A Dying World è un film/mediometraggio con regia, soggetto, camera e montaggio firmato da Samantha Stella, girato nei territori perlopiù desertici della California, ispirato e basato sulle musiche folk-rock-blues del songwriter Nero Kane. Un viaggio solitario alla ricerca dell'Amore, con una vena poetica e decadente, di cui lo stesso Kane e Stella sono protagonisti. A oggi il film è stato presentato parzialmente all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (2017) e al Teatro della Tosse di Genova (marzo 2018), e nella sua forma completa al Museo Marca di Catanzaro a cura di Simona Caramia (12 ottobre 2018), al Museo Macro Asilo di Roma a cura di Clara Tosi Pamphil (6 novembre 2018), al Pomo da Damo di Imola a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei (14 ottobre - 18 novembre 2018) e allo Spazio46 - Palazzo Ducale di Genova a cura di Virginia Monteverde (4 dicembre 2018). Il 3 febbraio 2019 sarà in presentazione al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna a cura di Paola Goretti, e il 21 febbraio 2019 al Teatro Renzo Casali – Fabbrica dell’Esperienza di Milano. Il film si compone di 10 capitoli, ogni capitolo basato su un brano dell'omonimo album registrato a Los Angeles dal musicista Nero Kane, il cui vinile è uscito il 30 novembre 2018 per il collettivo American Primitive. Due capitoli tratti dal film sono già stati presentati nel settore musicale come video dei singoli, il primo video, nello stesso giorno in cui il film era in proiezione al Macro a Roma è stato selezionato da MTV a testimonianza della trasversalità dei linguaggi utilizzati. La rivista stampata Il Fotografo vi ha dedicato un'approfondimento con ampie immagini nel numero di Novembre, Artribune TV vi sta dedicando diverse uscite che da ottobre a febbraio lo pubblicheranno interamente, Cultframe e Digicult ne ha pubblicato recensioni molto positive.