Gli Aristogatti

Cani e gatti come attori hollywoodiani. Vi raccontiamo i film più famosi che li hanno come protagonisti . E lo facciamo insieme a Cinzia Vescovini che con la sua associazione Nati per Vivere ospita e adotta, tra le poche in Italia, gli animali disabili

Le feste sono per tutti. Compresi i nostri amici a quattro zampe. O pure quelli pennuti. Il cinema ci aiuta ad affezionarci di più a loro perché esiste una copiosa produzione di pellicole che hanno per protagonisti gli animali. Non si tratta solo di storie di animazione, ce ne sono tante che hanno come attori principali animali veri. Ne abbiamo parlato, e le abbiamo chiesto di indicarci i suoi dieci film, con Cinzia Vescovini della fondazione Nati per Vivere, che della cura dell'amico "peloso" ha fatto una missione. La sua associazione, cui si affianca una pensione che ospita meravigliosamente gli animali quando i "genitori" umani vanno in vacanza, è tra le poche che si fanno carico degli animali disabili. Che sono comunque bellissimi anche se fanno qualche salto in meno.



Bloody e Fortuna entrambi bellissimi ma paralizzati

La passeggiata quotidiana di Nana

Prima di parlare di cinema,ci racconta che in questi ultimi anni fortunatamente gli animali che rimangono disabili non vengono quasi mai soppressi, perché le persone hanno incominciato a capire che se ben accuditi possono avere una buona qualità di vita. Il problema è che non tutti sanno come gestirli in modo corretto, quindi la vita media si riduce tantssimo. Lesono limitare le infezioni alle vie urinarie (prima causa di decesso quindi è fondamentale spremere la vescica almeno tre volte al giorno e stimolare le funzioni intestinali) e fare assumere integratori per intestino e vescica. Lesvuotare la vescica con spremitura 5/6 volte al giorno, stimolare l'intestino due volte al giorno e ovviamente fornire gli integratori; devono stare su ausili ortopedici due ore al giorno. Limitare all'uso di poche ore il ricorso ai pannolini perché hanno controindicazioni pericolose. Cinzia sottolinea con orgoglio che "alcuni dei miei disabili sono con me da sei anni e questa è la riprova che se ben accuditi possono avere una vita lunga e felice. Ricordo con gioia quando 6 anni fa mi hanno chiesto accoglienza per la piccola Birra, una gattina che pesava solo mezzo chilo per, essendo stata lanciata da una auto in corsa, ha subito un trauma spinale, la perdita della motilità posteriore, problemi neurologici a vescica e intestino: ogni tre ore anche di notte mi svegliavo per spremerla perché nei cuccioli le pareti sono sottili e si possono rompere. Sicuramente un grosso sacrificio ma anche una grande soddisfazione nel vedere che lei adesso è ancora qui con me".una famiglia di gatti nobili, Duchessa e i suoi figli Minou, Matisse e Bizet, vive nella villa della cantante lirica in pensione Madame Adelaide Bonfamille insieme al maggiordomo Edgar. L'incontro col randagio Romeo li aiuta a salvarsi dopo che il perfido Edgar li rapisce per ottenere l'eredità della sua padrona che in base al testamento sarebbe dovuta andare a loro.Esiste una doppia versione, con attori veri e poi c'è quella di animazione, epica, del 1961. Rudy è un giovane compositore con un cane di nome Pongo cui vorrebbe trovare una compagna (ma ne vorrebbe una anche per sé). Al parco incontra Anita che ha un dalmata di nome Peggy e avviene un doppio matrimonio, umano e canino. Da quest'ultimo nasceranno 15 cuccioli che attireranno la perfida attenzione di Crudelia De Mon, una donna ricca e immorale che vuole farsi una pelliccia con le loro pelli. I cuccioli verranno rapiti da due lestofanti pasticcioni ingaggiati da Crudelia e si troveranno imprigionati insieme a molti altri loro simili. Pongo e Peggy organizzano una missione una spedizione per liberarli tutti.Film del 1996 di Cédric Klapisch che attraverso un gatto scava l'anima di una donna che al ritorno dalle vacanze scopre di aver perso il gatto. Nel suo girovagare per ritrovarlo si imbatte in casi di solitudine che le portano la consapevolezza di un suo disagio esistenziale.Da un racconto di Jack London pubblicato a puntate nel 1906 nasce una storia affascinante che ha avuto più versioni cinematografiche. Un cucciolo di lupo cammina nelle foreste dello Yukon con sua mamma. Diventato più grande si imbatte in un capo indiano, Castoro Grigio, che identifica nella lupa madre il cane da slitta che l'aveva aiutato in passato e dunque adotta entrambi, battezzando il piccolo Zanna Bianca. Da quel momento il lupacchiotto con un quarto di sangue di cane incontrali mondo degli uomini. Tutto bello finché l'orrido Smith cerca di sottometterlo col bastone per trasformarlo in un cane da combattimento.Una storia vera. James Bowen è un cantautore che vive e dorme per strada mangiando quel che trova e facendosi di eroina. Nonostante i tentativi che fa ci ricasca sempre. L'incontro che cambierà la sua vita è quello con un gatto rosso, trovato a gironzolare nella sua casa popolare. Per curare Bob da una ferita, James si alza al mattino ma quello che è fantastico è la cura è reciproca: anche Bob non lo lascia mai e gli sale sulla spalla mentre cerca di raccogliere qualche moneta suonando in giro per Londra. Per entrambi la rinascita è vicina.Un cane e un gatto rivali e ci sta. Ma tutto cambia quando uno scienziato inventa un prodotto che toglie l'allergia a chi non può avvicinare un cane. Il gatto si offende e chiede aiuto ai suoi soci felini.Red, una piccola volpe orfana, e Toby, un cane da caccia crescono in perfetta amicizia. Ma diventando grandi sono costretti a trasformarsi in preda e predatore poiché Toby diventerà un cane da caccia e il suo (ex) amico volpe una potenziale preda.E' mezzo cane e mezzo lupo ma ha un cuore che nemmeno gli umani spesso possiedono. Affronta un terribile viaggio di circa mille chilometri per trasportare dei medicinali vitali per salvare un gruppo di bambini che si è ammalato di difterite.Una storia vera, forse la più commovente con protagonista un cane. Hachiko è un cucciolo di razza Akita abbandonato. Lo adotta Parker Wilson, insegnante di musica che sconfigge le resistenze della moglie. Parker lo accoglie nella sua vita scandita dai treni, quello delle otto e quello delle cinque. Hachiko lo accompagna ogni mattina al binario e lo attende ogni sera al ritorno. Ma un giorno Parker non torna, ha avuto un infarto. Non tornerà più. Il dramma non mina la fedeltà di Hachiko che verrà adottato dagli abitanti del paese e ogni giorno, finché vivrà, aspetterà il suo padrone in stazione.Un altro capolavoro di Jean-Jacques Annaud. Chen Zhen, studente nella Cina della rivoluzione culturale, viene trasferito in Mongolia per educare una comunità di pastori nomadi. In quei luoghi imparerà che il governo comunista ha deciso di sterminare tutti i lupi rei di rallentare il progresso della Cina di Mao. I lupi vengono uccisi da cuccioli o con battute di caccia che alterano un equilibrio uomo-natura creato nei secoli. Chen ne alleva uno di nascosto mettendo a repentaglio l'ordine naturale delle cose.