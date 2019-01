Film al cinema questa settimana, in uscita dal 3 al 9 gennaio

Dopo le festività natalizie, in cui molti hanno deciso di trascorrere una o più serate al cinema, tra cinepanettoni e film d’animazione, non si arresta la proposta cinematografica. Film drammatici, commedie divertenti o romantiche, thriller e film di fantascienza per piangere, sognare, ridere o riflettere, la prossima settimana sono solo 3 le novità in uscita ma se avete perso le prime visioni delle scorse settimane, potete approfittare per fare un salto al cinema più vicino. Ecco il calendario dei film in uscita questa settimana, dal 3 al 9 gennaio 2019.

Film in uscita giovedì 3 gennaio

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità

Tra le uscite più attese non solo della settimana ma dell’intero 2019 c’è “Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità”, il docu-film che racconta l’ultimo periodo della vita di uno dei pittori più importanti del XIX secolo. Vincent Van Gogh ha influenzato tutta la pittura del XX secolo e il film è diretto da un’ex pittore convertitosi al cinema, Julian Schnabel. Interpretato da Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, “Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità” è il ritratto di un artista solo, confortato solo dalle visite del fratello Theo e dalle lettere del suo amico Paul Gauguin. Molto presente la passione viscerale di Van Gogh per la pittura, nonostante la malattia, la sua incapacità di costruire rapporti con gli altri. Magistrale l’interpretazione di Dafoe, premiata con la Coppa Volpi all’ultimo Festival di Venezia e candidata ai Golden Globe 2019.

Vice - L’uomo nell’ombra

Un’altra biografia è in uscita nelle sale giovedì 3 gennaio, si tratta di “Vice - L’uomo nell’ombra”, un film che racconta la storia di Dick Cheney, il vicepresidente più potente della storia americana. A interpretare il politico, Christian Bale che, con una trasformazione che gli è valsa la nomination come miglior attore ai Golden Globe, dà vita a un Cheney più che credibile. Diretto da Adam McKay, il film racconta l’ascesa al potere di Dick Cheney, accompagnato dalla moglie Lynne, interpretata da Amy Adams. Attraverso la biografia di Cheney, ripercorriamo gli ultimi 50 anni della storia politica americana.

Film in uscita lunedì 7 gennaio

Gli uccelli

Lunedì 7 gennaio torna nelle sale un film che è non è certo una novità né una prima visione. Gli appassionati del grande cinema non possono lasciarsi scappare però l’uscita nelle sale della versione restaurata del capolavoro di Alfred Hitchcock, “Gli uccelli”. Il film del 1963 tornerà nei cinema italiani il 7 gennaio grazie al lavoro svolto dalla Cineteca di Bologna. Il film, interpretato da Jessica Tandy, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Tippi Hedren e Veronica Cartwright, è il cinquantesimo titolo di Hitchcock ed è considerato il più complesso di tutta la filmografia del regista. La storia ha come protagonisti l’avvocato Mitch Brenner e la ricca e famosa Melanie Daniels, figlia dell'editore di un grande giornale. Melanie viene attaccata da un gabbiano alla testa e questo è solo il primo di una serie di inspiegabili attacchi degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti di Bodega Bay. Tratto dall'omonimo racconto di Daphne Du Maurier, “Gli uccelli” è un ritratto della specie umana attraverso le sue paure più profonde.