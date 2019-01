Su Sky Cinema Max sale l’adrenalina con il ciclo Max action

Ogni martedì alle 21.00 su Sky Cinema Max torna l’appuntamento adrenalinico con Max Action, si parte martedì 8 gennaio con Steven Seagal contro Mike Tyson in un concentrato di azione, CHINA SALES MAN – CONTRATTO MORTALE. Il film, basato su una storia vera, racconta la storia di un ingegnere cinese che si trova in contrasto con un competitor corrotto per un affare che riguarda la telefonia mobile in Africa. Il membro d'una tribù locale di nome Kabbah (Tyson) e il mercenario Lauder (Seagal) vengono trascinati nel conflitto in una spietata lotta, mentre l'intero paese affronta gli scontri di una guerra civile.

Martedì 15 Walter Hill dirige Sigourney Weaver e Michelle Rodriguez in un doppio ruolo nell’action sulla vendetta NEMESI. Frank Kitchen è un killer infallibile, ma la scia di cadaveri che ha lasciato alle spalle ha in serbo per lui un doloroso contrappasso. La chirurga plastica Rachel Jane, infatti, lo fa rapire per vendicare la morte del fratello, ma anziché uccidere Frank, lo opera, a sua insaputa, per cambiargli sesso.

Martedì 22 Bruce Willis è solo contro tutti nello spettacolare capolavoro d'azione e suspense, primo della celebre saga, DIE HARD – TRAPPOLA DI CRISTALLO. La vigilia di Natale, un pugno di terroristi irrompe in un grattacielo, sede di una multinazionale, e prende in ostaggio trenta impiegati. Ma il marito di una dirigente, un poliziotto, sfugge alla cattura e inizia una sua guerriglia personale all'interno del grattacielo.

Martedì 29, infine, il re dell’action Michael Bay dirige Sean Connery e Nicolas Cage in THE ROCK, in cui interpretano un ex detenuto e un esperto di armi chimiche che uniscono le forze per fermare un generale che minaccia San Francisco. The Rock veniva chiamata la prigione di Alcatraz, chiusa nel 1963. La leggenda racconta che mai un solo detenuto sia riuscito a evadere da quella "rocca" situata proprio nel mezzo della baia di San Francisco. È proprio in quella prigione, divenuta meta turistica, che un generale dei marines (Harris) nasconde tre missili con testate di gas nervino: vuole protestare per come il governo ha trattato i reduci del Vietnam. Se non gli daranno un centinaio di milioni di dollari farà esplodere i missili su San Francisco.