Torna il ciclo da brivido ogni giovedì su Sky Cinema Max . Al via giovedì 10 con RESIDENT EVIL , il 17 l’appuntamento con la prima visione di THE LODGERS - NON INFRANGERE LE REGOLE , a seguire giovedì 24 l’horror sull’esorcismo INCARNATE – NON POTRAI NASCONDERTI mentre a chiudere il mese ci pensa giovedì 31 lo stravagante e avventuroso horror, L’ARMATA DELLE TENEBRE .

Notti da horror continua a gennaio per trascorrere un giovedì sera da brivido. Apre il mese, giovedì 10, il primo storico capitolo della saga con l'affascinante Milla Jovovich, RESIDENT EVIL. Nel sottosuolo di Raccoon City, un'immaginaria metropoli statunitense con circa un milione di abitanti, si trova un complesso sotterraneo segreto di laboratori altamente tecnologici, di proprietà della multinazionale Umbrella Corporation - la più potente casa farmaceutica al mondo - usato per ricerche illegali su armi batteriologiche e ingegneria genetica, gestito da un supercomputer chiamato "Regina Rossa", dotata di un'intelligenza artificiale superiore perfino a quella umana e di un'ampia autonomia decisionale. È proprio in questo alveare che entra Lisa come ricercatrice.

Giovedì 17 si passa alla prima visione THE LODGERS - NON INFRANGERE LE REGOLE, fiaba dark ricca di inquietudine. Due gemelli devono fare i conti con delle presenze sinistre che gli impongono alcune regole. Quando la ragazza le infrange inizia un incubo.

Giovedì 24 è la volta dell’horror sull’esorcismo INCARNATE – NON POTRAI NASCONDERTI, con Aaron Eckhart nei panni di un uomo capace di scavare nella mente delle persone possedute viene ingaggiato dal Vaticano. Un film che ha qualcosa di diverso: la figura dell'esorcista, che per la verità nemmeno accetta di essere definito tale.

Chiude il mese, giovedì 31 in seconda serata, lo stravagante e avventuroso horror con cui Sam Raimi conclude la celebre trilogia cult de La casa, L’ARMATA DELLE TENEBRE con un indimenticabile Bruce Campbell con una sega elettrica al posto del braccio pronto a combattere un esercito di scheletri. Ash ora si trova nel Medioevo. Deve riprendere il Necronomicon, libro dei morti, che di guai ne ha già fatti abbastanza. Dapprima osteggiato dai cavalieri del luogo e poi con loro alleati, deve sconfiggere un'armata di scheletri.