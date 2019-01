L’appuntamento dedicato a tutta la famiglia torna a gennaio ogni venerdì in prima serata su Sky Cinema Family.

Si inizia venerdì 11 gennaio con la spettacolare animazione targata Disney Pixar COCO, vincitore di due premi Oscar, del Golden Globe 2018 e del premio ai BAFTA. Il film, prodotto dalla Pixar, racconta la storia di un giovane aspirante musicista messicano, Miguel. Il suo più grande sogno è quello di diventare un musicista, peccato però che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime dove scoprirà i segreti dei suoi antenati.

Venerdì 18 è la volta della commedia con Marco Bocci tratta da un'incredibile storia vera che prende il nome del cane protagonista, ITALO. Un'ordinanza comunale ha bandito i cani randagi dal paese, ma un golden retriever sfida l'ordinanza e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco Antonio Bianco. A poco a poco Italo entrerà a far parte della vita della comunità, accompagnando i turisti in visita, assistendo in chiesa alla messa e giocando con i bambini del paese. La sua presenza addolcirà le vite di tutti e farà da cupido fra il padre di Meno, rimasto vedovo, e la maestrina locale, così come fra Meno e una sua compagna di giochi.

Venerdì 25 chiude il mese l’avventurosa commedia per ragazzi LA GRANDE FUGA DEL NONNO. Il film racconta la storia di Jack, un ragazzo inglese di dodici anni che vive con la sua famiglia e con suo nonno. Il nonno di Jack è stato un grande pilota durante la Seconda Guerra Mondiale e spesso racconta al nipote i pericoli e le avventure che ha vissuto durante gli anni in cui era nell’aviazione. Purtroppo il nonno di Jack è malato di Alzheimer e le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno, al punto che comincia a credere che la guerra, che ha vissuto ormai tempo addietro, sia ancora in atto. Uno sfortunato incidente costringerà i familiari di Jack a portare il nonno in una casa di cura per anziani, un ospizio gestito da Miss Dandy. Quel luogo non è il posto ideale per il nonno, così Jack, con l’aiuto di suo nonno, decide di organizzare una fuga.