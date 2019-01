Made in France per non dimenticare Charlie Hebdo

Su certe situazioni, certi fatti che ci hanno mostrato quanto siamo vulnerabili, il tempo pare non scorrere secondo il ritmo del calendario. A 4 anni dall’attentato alla sede del periodico settimanale satirico francese Charlie Hebdo, che ha provocato la morte di 12 persone, Sky Cinema Cult ricorda, lunedì 7 gennaio in prima serata, questo terribile evento proponendo in prima serata MADE IN FRANCE, film che si appoggia sulla finzione per colpire in profondità l'attualità.



Made in France racconta di Sam, un giornalista indipendente che sfrutta la sua cultura musulmana per infiltrarsi nei circoli fondamentalisti islamici della banlieu di Parigi. Riesce ad avvicinare un gruppo di quattro giovani che hanno avuto il compito di creare una cellula jihadista, e compiere devastazioni nel cuore di Parigi. Rischia di essere smascherato e rischia anche la sua incolumità, in particolare quando il gruppo inizia a studiare il piano per un attentato. Ma arriva il giorno in cui la polizia si mette in contatto con il giornalista offrendogli l’unica possibilità per uscirne vivo.