La forma dell’acqua, amore senza confini su Sky Cinema

La forma dell'acqua - The Shape of Water

L’amore non ha confini. L’amore è cieco. E via dicendo. Luoghi comuni, ma neanche così tanto, perché di comune La forma dell’acqua – The Shape of Water, film del messicano Guillermo Del Toro in prima visione tv domenica 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, ha davvero ben poco.



Diretto dal regista di cult come Il labirinto del fauno ed Hellboy, La forma dell’acqua non ha soltanto convinto pubblico e critica, ma ha anche fatto incetta di premi nel corso di un’annata a dir poco straordinaria: fra i tanti riconoscimenti ricevuti, vanno senza dubbio segnalati il Leone d’Oro al Festival di Venezia e i quattro Oscar – Miglior film, Miglior regia, Miglior scenografia, Miglior colonna sonora – a fronte di ben tredici nomination ricevute agli Academy Awards.



Da menzionare lo straordinario cast dispiegato da Del Toro, a cominciare dall’attrice protagonista (non a caso candidata all’Oscar) Sally Hawkins, passando per i comprimari d’eccezione Richard Jenkins, Octavia Spencer e Michael Stuhlbarg, fino al memorabile villain Michael Shannon. E senza ovviamente dimenticare Doug Jones, a cui è spettato l’arduo compito di interpretare il bizzarro uomo anfibio.



La Hawkins è Elisa Esposito, un’inserviente muta (come un pesce, verrebbe da dire) che, in piena Guerra Fredda, lavora all’interno di un laboratorio governativo dove si compiono esperimenti segreti. Un giorno viene trasportato all’interno della struttura un misterioso uomo anfibio che il governo USA vuole studiare per determinarne la natura, ma anche per trarre vantaggi strategici nei confronti dei rivali sovietici.



Il dottor Hoffstetler comincia a sospettare che l’uomo-pesce sia dotato di una notevole intelligenza. E soprattutto Sally comprende quanto in realtà egli sia umano nell’animo, tanto da dare vita a un’improbabile storia d’amore. A frapporsi fra i due amanti, però, c’è il violento agente Strickland, responsabile del progetto di studio della creatura.



La forma dell’acqua racconta da un lato una love story in piena regola, dall’altro una vicenda bizzarra e anticonvenzionale, che veicola in maniera potente un messaggio a favore della diversità. Il risultato è una pellicola coinvolgente che, al di là dei tanti premi conseguiti, rimarrà negli annali e nella memoria collettiva del pubblico.