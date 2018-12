Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 3 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Natale da chef, ore 21:15 Sky Cinema Uno e 21:45 Sky Cinema Christmas

Regia di Neri Parenti. Un film con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi. Gualtiero è un cuoco senza speranza ma è convinto di essere un grande chef incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui ci prova in tutti i modi. Un cinepanettone pieno di stereotipi e battute di dubbio gusto, per una serata senza pretese.

Babbo Natale deve morire, ore 21:10 Sky Cinema Christmas

Regia di Greg Ellis con Kiefer Sutherland, Kevin McNally, Richard Mylan, Pip Torrens, Charlotte Hope, Stephen Fry. James è un americano che vive nel Regno Unito con la moglie e la figlia. Quando perde il suo posto di lavoro in un negozio di bricolage, il suo vicino Brian gli rivela che sua moglie è andata a letto con un altro. Sul canale 304, ribattezzato a dicembre Sky Cinema Christmas, un cortometraggio in cui riecheggia la lezione di Dickens, tra crisi, fallimenti e un incontro inatteso.

Un tirchio quasi perfetto, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Fred Cavayé. Un film con Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard. François Gautier è un violinista di talento molto avaro. La sua vita è regolata al minimo, poiché la sola idea di mettere mano al portafoglio lo angoscia. Biasimato dai vicini e dai colleghi, François ha una relazione esclusiva col denaro, a cui ha sacrificato tutto. Una commedia francese garbata e divertente per una serata in totale relax.

Insieme a Parigi, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Richard Quine. Un film del 1964 con Tony Curtis, William Holden, Grégoire Aslan, Audrey Hepburn, Noël Coward. Uno sceneggiatore pressato dal produttore perché termini la sceneggiatura di un film si mette al lavoro con l’avvenente segretaria; i due interpretano, correggono, tagliano, dando vita ad un assurdo polpettone. In compenso si scoprono innamorati. Una commedia gradevole e divertente con la deliziosa Audrey Hepburn e un simpatico Tony Curtis.

All’ultimo voto, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Gordon Green. Un film con Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Zoe Kazan, Scoot McNairy. Un candidato alla presidenza boliviano sta fallendo nei sondaggi, nonostante il suo team sia composto da professionisti americani. A capo di questa squadra, la brillante stratega “Calamity” Jane Bodine. Una commedia che parte bene ma che non riesce a mantenere lo stesso tenore fino alla fine.

Entourage, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Doug Ellin. Un film con Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Jeremy Piven. Vince Chase, giovane attore di successo, è circondato dagli amici di sempre. Appena sposato e già divorziato, Vince riunisce i suoi compagni sullo yacht di una luna di fiele per discutere il prossimo passo artistico. Film tratto dalla fortunata e omonima serie tv, di cui è una versione deprimente.

Air Bud 2 - Eroe a quattro zampe, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Regia di Richard Martin con Gregory Harrison, Cynthia Stevenson, Kevin Zegers, Nora Dunn, Tim Conway, Dick Martin. Josh è un bambino solitario e profondamente triste. Vive con la madre vedova, a cui procura qualche preoccupazione, e con il suo cane che è abilissimo nell'attività sportiva. Sequel del primo film ma, a differenza di “Air Bud”, è stato un flop al botteghino. Per una serata senza pretese.

Film thriller da vedere stasera in TV

11.6 - The French job, ore 21:15 Sky Cinema +24

Alle 21:15 su Sky Cinema +24, “11.6 – The French Job”, una pellicola francese del 2013 diretta da Philippe Godeau. Tratto dal libro “Toni 11,6; Histoire du convoyeur” di Alice Géraud-Arfi, il film racconta la storia di Toni, una guardia di sicurezza che lavora da 10 anni su un camion blindato. Chi meglio di lui può infatti ordire una delle rapine più grandiose e spettacolari di tutti i tempi? Con la partecipazione di Fraçois Cluzet (Quasi Amici), Bouli Lanners, Juana Acosta e Corinne Masiero, un film da non perdere poiché ispirato a una storia vera.

8 mm - Delitto a luci rosse, ore 19:50 Sky Cinema Max +1

Regia di Joel Schumacher. Un film con Nicolas Cage, James Gandolfini, Joaquin Phoenix, Peter Stormare, Anthony Heald. Il detective Welles riceve un incarico particolare. Deve scoprire se il film trovato nella cassaforte di un riccone deceduto da poco sia uno snuff movie, cioè un film in cui le sevizie e gli omicidi non sono simulati ma veri. Un thriller discreto, che tiene comunque lo spettatore incollato alla poltrona.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung fu panda, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante. Fa il cameriere ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una deliziosa favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma con contenuti che piaceranno molto anche ai genitori.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Marc Webb. Un film con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Campbell Scott, Embeth Davidtz. Nonostante i tentativi, Peter Parker non riesce a stare lontano da Gwen, la ragazza di cui è innamorato (e ricambiato) come il padre gli aveva chiesto alla fine del film precedente. Il terrore di vederla partire verso un altro paese per motivi di studio non fa che peggiorare la situazione. Uno Spider-Man romantico e innamorato in un film dove i sentimenti prevalgono sull’azione.

Civiltà perduta, ore 21:05 Sky Cinema Cult

Regia di James Gray. Un film con Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Angus Macfadyen. Ci troviamo nella Gran Bretagna dell'inizio del secolo scorso e Percy Fawcett è un militare con scarse possibilità di avanzare di grado. Accetta la proposta della Royal Society di recarsi in Amazzonia, ai confini tra Brasile e Bolivia, per mappare un territorio sino a quel momento privo di definizioni cartografiche. Tratto dall’omonimo romanzo di David Grann, il film scava all’interno dell’animo umano. Un viaggio nella psiche del protagonista, che accetta i valori della società moderna senza diventarne schiavo.

Il cacciatore di giganti, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Bryan Singer. Un film con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Ewan McGregor. Inviato dallo zio a vendere il cavallo e il carro al mercato, e tornato con solo dei fagioli in mano Jack viene sgridato. Lo zio getta incautamente i fagioli nell'acqua, causandone l'esplosione in una pianta gigantesca. Come l'antica leggenda racconta, lì dove la pianta finisce ci sono i giganti, una razza che si nutre di umani, già un tempo scacciata dalla Terra e desiderosa di vendetta. Rivisitazione di una fiaba classica non perfettamente riuscita, nonostante gli effetti speciali e qualche colpo di scena.

Film drammatici in onda stasera in TV

Difesa ad oltranza, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film di Bruce Beresford. Con Sharon Stone, Peter Gallagher, Randy Quaid, Rob Morrow, Jack Thompson. Cindy è un’assassina condannata a morte che viene difesa da un avvocato troppo buono e zelante. Dopo una lunga diffidenza, la donna comincia a credere che forse otterrà la grazia. Viene portata sul lettino per l'iniezione letale, sospesa all'ultimo momento. Una Sharon Stone sempre più brava per un film che pone mille interrogativi sulla pena di morte.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:15 Premium Cinema +24

Terzo film della saga di “Cinquanta Sfumature” e capitolo finale della saga erotica nata dalla penna di E. L. James, autentico fenomeno letterario. Anastasia Steele e Christian Grey si sposano, dando una svolta inaspettata al loro rapporto a luci rosse. Con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson e Rita Ora, un film mozzafiato che saprà catturare i vostri oscuri desideri. Vietato ai minori di 14 anni.

Appartamento ad Atene, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ruggero Dipaola. Un film del 2011 con Laura Morante, Richard Sammel, Gerasimos Skiadaressis, Vincenzo Crea, Alba De Torrebruna. Atene, 1942. Prima della guerra, Nikolas Helianos era un editore e un borghese abbiente. Padre amorevole di Leda e Alex e consorte innamorato di Zoe. Il loro ménage viene interrotto dall'ingresso letterale di un ufficiale tedesco. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Glenway Wescott, un’intensa opera prima di Ruggero Dipaola. Un film toccante e pieno di drammaticità e suspense, ma con alcuni tratti ironici.

Berlin Syndrome - In ostaggio, ore 20:00 Sky Cinema Uno +1

Regia di Cate Shortland. Un film con Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich, Tim Kano, Vitus Wieser, Emma Bading. La giovane australiana Clare è in visita turistica a Berlino. Un giorno incontra Andi, un seducente insegnante di inglese e tra i due nasce l'attrazione. Nell'arco di due giorni e una notte finiscono con il fare sesso a casa di lui. L’uomo la sequestrerà in casa. Tratto da un romanzo di Melanie Joosten, il film è originale e credibile, grazie a una buona regia e una recitazione altrettanto valida.

