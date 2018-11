Riccardo va all'inferno: Massimo Ranieri, Nosferatu di periferia

Appuntamento, in prima tv, venerdì 2 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Cult - La regista Roberta Torre rilegge il Riccardo III shakespeariano ambientandolo negli ambienti malavitosi romani in un musical con Massimo Ranieri e Sonia Bergamasco. In un castello decadente vive la famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce il traffico di droga. Tornato al castello da un lungo ricovero in un ospedale psichiatrico, Riccardo ha un solo scopo: tramare contro la sua famiglia per assicurarsi il potere assoluto. David di Donatello 2018 per i Migliori costumi

"Mi sono sentito come Nosferatu di Murnau. Un vampiro d'amore per la mancanza dell'affetto della madre. una storia semplice, primordiale, Riccardo deve amare ed essere amato e per lui conta poco se siano uomini, donne o ragazzine". Così Massimo Ranieri ha raccontato il suo personaggio in 'Riccardo va all'inferno', musical noir di Roberta Torre passato già al Torino Film Festival nella sezione fuori concorso After Hours e in onda, per la prima volta in tv, venerdì 2 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Cult

E va detto che il cantante-attore, totalmente rasato e con voce cupa, è perfetto in questo personaggio shakespeariano maledetto anche dalla sua stessa natura, immerso come è in questo musical dark - psichedelico, rivisitazione pop del Riccardo III di Shakespeare.

E se Massimo Ranieri, in questo film con le belle musiche e canzoni di Mauro Pagani, interpreta il temibile Riccardo Mancini, non manca l'alter ego al femminile, una Sonia Bergamasco (con maschera), nei panni della potente Regina Madre tessitrice di equilibri perversi.

Tutto si svolge a Roma, in una sorta di regno immaginario del quartiere di Tiburtino Terzo. qui che approda, dopo anni di cure psichiatriche, Riccardo che vuole fare la scalata al potere all'interno della sua nobile famiglia che gestisce il malaffare. Una scalata che si nutre sia di trame nell'ombra come di assassini ogni volta che qualcuno ostacoli il suo percorso verso il potere.

Nel cast anche: Silvia Gallerano, Ivan Franek, Silvia Calderoni, Teodoro Giambanco, Michelangelo Dalisi, Antonella Lo Coco, Matilde Diana, e Tommaso Ragno e I Freak Rocco Castrocielo, Melania Giglio, Anita Pititto, Ro' Rocchi, Stella Pecollo e Alessandro Pezzali.