Mazinga Z – Infinity, il ritorno del mito

Domenica 4 novembre su Sky Cinema Max va in onda un lungometraggio dedicato al mitico robottone protagonista dell’omonima serie animata di culto, che si ritrova a combattere contro un vecchio nemico per difendere ancora una volta la Terra.

Il mito di Mazinga non muore mai. Nemmeno dopo quasi mezzo secolo dalla nascita del leggendario robottone creato dal mangaka Gō Nagai, come dimostra Mazinga Z – Infinity, lungometraggio realizzato in occasione del 45° anniversario della serie di animazione e in onda in prima visione tv domenica 4 novembre alle 21 su Sky Cinema Max (canale 312).



A dieci anni dalla sconfitta dell’impero di Mikene, finalmente la pace regna sulla Terra, anche grazie all’energia fotonica, una fonte di energia pulita e pressoché inesauribile. Ma in seguito a un misterioso ritrovamento, questo equilibrio sembra destinato a incrinarsi.



All’interno del monte Fuji, viene infatti rinvenuta un’enorme testa, appartenente a un’antica divinità demoniaca. In contemporanea, ricompaiono misteriosamente alcuni acerrimi nemici di Mazinga Z e del Grande Mazinga, ovvero il Dottor Inferno e i suoi alleati, il barone Ashura e il conte Blocken. A combattere contro le forze del male ci penseranno due eroi come Koji Kabuto e Tetsuya Tsurugi.



Per chi ha sempre subito il fascino dei megarobottoni giapponesi ed è cresciuto leggendo i manga di Go Nagai o guardando in televisione gli anime a essi ispirati, ma anche per chi conoscesse soltanto di nome la celebre serie animata, Mazinga Z Infinity è l’occasione ideale per tuffarsi in un mondo fatto di eroismo, epici combattimenti e incredibili robot.