Disney Cinemagic: gli appuntamenti di novembre

Continua a novembre la magia di Disney Cinemagic all’interno del consueto appuntamento su Sky Cinema Family e, in particolare, 4 film da non perdere in prima serata. Sabato 3 apre il mese l'avventurosa storia del re della giungla nel classico Disney Tarzan, vincitore del premio Oscar per la miglior canzone. Sabato 10 è l'ora del film d’animazione che vede protagonisti un cucciolo di volpe e un cagnolino, Red E Toby - Nemiciamici. Sabato 17 va in scena l’intramontabile capolavoro di animazione targato Walt Disney Fantasia, in cui alcuni celebri brani di musica classica prendono vita in brevi storie animate che da decenni conquistano grandi e piccini. Sabato 24 chiude il mese l’omaggio a Fantasia, Fantasia 2000, uscito 60 anni dopo rispetto al predecessore.

Domenica 18 inoltre, in occasione del 90esimo anniversario di Topolino, Disney Cinemagic prevede le animazioni Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri, Topolino e la magia del Natale, il bianco Natale di topolino - E' festa in casa Disney e Topolino - Strepitoso Natale, per uno straordinario festeggiamento in compagnia di uno dei personaggi Disney più amati.