Saw Legacy: su Sky Scary Halloween l'horror dell’enigmista

Non c’è miglior modo di trascorrere il giorno di Halloween che guardarsi uno strepitoso horror in tv. Di quello che vi farà sudare freddo e agitare sul vostro divano di casa dove ogni angolo più buio e nascosto potrebbe diventare il luogo dove potrebbe nascondersi un potenziale pericolo mortale. Saw Legacy potrebbe fare al caso vostro. Per vederlo bisognerà cercare sulla piattaforma Sky, il canale 303 (o se preferite il 320), ovvero Sky Scary Halloween, un concentrato di paura e orrore allo stato puro, solo per grandi appassionati di horror.



Saw Legacy si inserisce in questo solco e non poteva esserci data migliore per vedere sul piccolo schermo questo settimo capitolo della saga: alle 21.15 del 31 ottobre, esattamente a 14 anni dal suo esordio nei cinema. A dirigere la storia sul grande schermo, i gemelli Spierig, già esperti di paranormale (con due film di sangue, tenebre e vampiri) e di mistery fantascientifico (con il plurinominato Predestination e nel prossimo loro film, Winchester).



Il gioco più mortale e crudele e cruento, torna misteriosamente attraverso un passaggio di testimone. Infatti, a distanza di circa dieci anni dalla morte di John Kramer, malato terminale dall’istinto omicida, nonché volto nascosto dietro l’inquietante pupazzo, Billy, un nuovo Jigsaw è pronto a prendere in mano la sua sanguinosa eredità. Ad inaugurare il nuovo folle “gioco”, sarà una scena raccapricciante, che vede corpi straziati e massacrati, distesi per le strade della città. Ogni ferita riporta la firma del nuovo assassino, che si pensa essere un ottimo apprendista del suo predecessore, poiché ne condivide il gusto sadico e violento, celandosi, allo stesso modo, dietro al pallido pupazzo per ventriloqui con papillon rosso sangue, Billy. Ecco il trailer del paurosissimo Saw: Legacy: