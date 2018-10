I numeri del terrore: 10 classici horror in un’infografica

È proprio vero che gli incidenti domestici sono i più frequenti e che le nostre “tranquille” case sono in realtà più pericolose di qualsiasi strada o luogo esterno. Non solo nella vita reale, ma anche nei film del terrore: nel 37% dei casi, infatti, nei film horror cult il luogo della morte dei personaggi è proprio il focolare domestico, contro il 12% di foreste sperdute e il 10% di case del killer stesso.



A dircelo è un’infografica a tema Halloween realizzata da Stylight, in cui vengono presi e analizzati dieci tra i più popolari film horror di sempre: Non aprite quella porta, Shining, Halloween, Venerdì 13, L’esorcista, The Conjuring, Scream 3, Saw, Psycho e il remake di It.



Tra i dati presi in esame, anche il numero di morti per film, che ci rivela come non necessariamente un film horror, per diventare un cult, necessiti di un bagno di sangue: in The Conjuring non muore nessuno, mentre in Shining solo una persona e in Psycho due, contro la carneficina di Venerdì 13 con i suoi sedici morti.



Dall’infografica scopriamo altre cose interessanti: ad esempio, nella maggior parte dei casi i killer di questi film del terrore preferiscono celare il proprio volto dietro una maschera, che sia quella "da hockey" di Jason di Venerdì 13 o quella in pelle umana di Leatherface di Non aprite quella porta.



Ma c’è anche qualcosa da imparare, da tutti questi film dell’orrore. Ad esempio, per qualsiasi motivo, se sentite un rumore inquietante non andate a vedere di cosa si tratta: è la decisione più stupida, con conseguenze di solito fatali, nel 31% dei casi!