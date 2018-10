Festa del Cinema di Roma 2018: il programma del 28 ottobre

Battute finali per la Festa del Cinema di Roma, giunta quest’anno alla tredicesima edizione. Grandi ospiti italiani e internazionali, prime visioni e anteprime mondiali: all’Auditorium Parco della Musica il cinema è stato protagonista a 360 gradi. Dopo aver ospitato star come Martin Scorsese, Sigourney Weaver, Cate Blanchett, Mario Martone, Isabelle Huppert, Michael Moore, Giuseppe Tornatore e tanti altri protagonisti del cinema internazionale, per gli Incontri ravvicinati sarà la volta di Alba e Alice Rohrwacher, che si racconteranno al pubblico al Cinema Hall. Per la sezione “Alice in città”, sarà proiettato il film “Let me fall” di Baldwin Z., “Winter Flies” di Olmo Omerzu e “La collina dei conigli”. Nel corso della serata sarà anche decretato il titolo del film vincitore della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Dal 2014 il compito di decretare il vincitore è stato affidato al pubblico.

Incontri ravvicinati: Alba e Alice Rohrwacher alla Festa del Cinema di Roma 2018

Per l’ultimo appuntamento con gli Incontri ravvicinati le sorelle Alba e Alice Rohrwacher si confronteranno con il pubblico e racconteranno le rispettive esperienze. Una attrice e l’altra regista e sceneggiatrice, le due sorelle si sono trovate a lavorare insieme diverse volte. All’ultimo Festival di Cannes, dove hanno presentato “Lazzaro felice”, film diretto da Alice e interpretato da Alba, sono state tra le più applaudite. Il film ha anche vinto il Premio come migliore sceneggiatura. Alba si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2003 e ha esordito al cinema nel 2004 con “L’amore ritrovato” di Carlo Mazzacurati. L’appuntamento con il loro incontro è per le ore 15.00 al Cinema Hall.

Cinema in concerto alla Festa del Cinema di Roma 2018

Tra gli eventi di chiusura della tredicesima Festa del Cinema, anche “Cinema in concerto”. Ventotto composizioni strumentali tratte dalle relative opere filmiche a firma dei compositori aderenti ad ACMF, tra i quali i Maestri premio Oscar Ennio Morricone e Nicola Piovani e i pluripremiati Maestri Stefano Caprioli, Pasquale Catalano, Riccardo Giagni, Andrea Guerra, Stefano Mainetti, Lele Marchitelli, Pivio & Aldo De Scalzi, Giuliano Taviani. Ad eseguire le partiture sarà la prestigiosa Roma Film Orchestra composta di quarantasei elementi. La serata sarà condotta da Pino Insegno.

Il programma di oggi 28 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2018

Ecco il programma delle prime visioni e degli eventi speciali durante la giornata di domenica 28 ottobre: