Festa del Cinema di Roma 2018: il programma del 27 ottobre

Festa del Cinema di Roma 2018, tutto quello che c’è da sapere

I dieci giorni della Festa del Cinema di Roma si avviano verso la conclusione ma, anche per l’ultimo fine settimana, il programma si preannuncia ricco di proiezioni, eventi e ospiti prestigiosi. A cominciare dall’anteprima del nuovo film di Paolo Virzì, “Notti magiche”, che sarà proiettato nella sezione Eventi speciali alle 19.00 nella Sala Sinopoli. Molto attesa anche la proiezione di “An Elephant Sitting Still” di Hu Bo, alle ore 15.00 al Teatro Studio G. Borgna. L’omaggio al re dei paparazzi Rino Barillari “The king of Paparazzi (La vera storia)” di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano chiude le proiezioni della penultima giornata della Festa del Cinema di Roma 2018. Per la sezione “Incontri ravvicinati” è la volta del montaggio, con Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria.

Paolo Virzì e le sue “Notti magiche” alla Festa del Cinema di Roma 2018

“Notti magiche” di Paolo Virzì è una delle anteprime più attese alla Festa del Cinema di Roma 2018. Il film uscirà in tutte le sale l’8 novembre ed è ambientato a Roma nell’estate dei mondiali di calcio del 1990 (da qui il titolo, come il celebre inno cantato da Gianna Nannini e Edoardo Bennato). I protagonisti sono Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco e Giancarlo Giannini. Il regista Paolo Virzì ha così commentato la pellicola: «Si tratta di una commedia che è anche un noir: un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere, i principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale ed ironico nello splendore e nelle miserie dell'ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano». La proiezione è prevista alle ore 19.00 nella Sala Sinopoli.

Incontri ravvicinati: Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria

A raccontare tutti i segreti della propria professione sono stavolta due montatori: Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria. Franchini ha collaborato con registi come Paolo Sorrentino, Jonathan Demme, Valeria Golino e si è aggiudicato il David di Donatello per “La ragazza del lago” di Andrea Molajoli. Esmeralda Calabria è montatrice per autori come Nanni Moretti, Francesca Archibugi e Giuseppe Piccioni, vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d’Argento per “Romanzo criminale” di Michele Placido. L’appuntamento con i due montatori è alle 16.30 al MAXXI.

Il programma di oggi 27 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2018

Ecco il programma completo della giornata di sabato 27 ottobre: