La rivoluzione di Charlie, una commedia sull’amore ti aspetta su Sky

Un ragazzo si innamora di una coetanea ma deve lottare contro il suo fidanzato per conquistare il suo cuore. Martedì 30 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con il film di Jake Goldberger La rivoluzione di Charlie . Non perderlo!

Gli ex bambini prodigio Freddie Highmore (Neverland - Un sogno per la vita, La fabbrica di cioccolato) e Haley Joel Osment (Il sesto senso) in una commedia che ci ricorda quanto il tempismo sia importante anche in amore. La rivoluzione di Charlie ti aspetta su Sky Cinema Uno martedì 30 ottobre alle 21.15.

Charlie è un ventenne svogliato e privo di ambizioni che vive ancora insieme alla madre, il fratellino e al patrigno. La sua vita non è entusiasmante come dovrebbe essere la vita di un vent’enne. Le cose cambiano quando s’innamora di una sua coetanea fidanzata seriamente con un ragazzo, per conquistarla dunque Charlie dovrà fare i conti con il suo fidanzato.

Charlie (Freddie Highmore), è solo un ragazzo che non può accettare un no come risposta, soprattutto quando si tratta di Ambra, che diventerà ben presto la sua ossessione. Questa ragazza rappresenta per Charlie una sorta di via di fuga dal suo sogno di diventare top chef, il suo lavoro faticoso in un cinema, e suo padre (Christopher Meloni), che è purtroppo appena riemerso.

L’amore si sa non è un gioco facile da giocare, le regole cambiano sempre, lasciando incertezza. La rivoluziome di Charlie parla di una storia d’amore con alti e bassi. Goldberg evita insidie nella storia per far sì che il rapporto che si va ad instaurare tra i due amanti sia a primo impatto reale.