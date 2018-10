Festa del Cinema di Roma 2018: il programma del 26 ottobre

Anche per la giornata del 26 ottobre la Festa del Cinema di Roma si annuncia ricca di proiezioni e di grandi ospiti. Per gli Incontri Ravvicinati sarà Mario Martone a raccontarsi al pubblico, mentre per la sezione “Alice in città” gli occhi saranno puntati su “Ben is back”, con Julia Roberts e il giovane Lucas Hedge, già apprezzato in “Manchester by the sea”. Altro incontro ravvicinato con i direttori della fotografia Luciano Tovoli e Arnaldo Catinari. Tanti anche i film presentati, da “American Animals” di Bart Layton a “Before the Frost” di Michael Noer, dal “Diario di Tonnara” di Giovanni Zoppeddu a “Titixe” della messicana Tania Hernández Velasco. Vediamo da vicino quali sono i grandi nomi che saliranno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica e tutto il programma del 26 ottobre della Festa del Cinema di Roma.

Mario Martone ospite alla Festa del Cinema di Roma 2018

Per gli Incontri Ravvicinati, la giornata del 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma vede come protagonista Mario Martone. Il regista sarà protagonista di una conversazione con Concita de Gregorio sul caso editoriale di Elena Ferrante, famosa in tutto il mondo per “L’amica geniale”, da cui è stato tratto anche un film. Martone parlerà della trasposizione cinematografica di un altro libro della Ferrante, “L’amore molesto”, che sarà presentato in versione restaurata.

Luciano Tovoli e Arnaldo Catinari alla Festa del Cinema di Roma 2018

Alle 19.30, al MAXXI, un altro degli Incontri Ravvicinati, a cura di Mario Sesti, stavolta con due direttori della fotografia, Luciano Tovoli e Arnaldo Catinari. Luciano Tovoli, vincitore di due Nastri d'argento, nel 1976 per “Professione: reporter” di Michelangelo Antonioni e nel 1989 per “Splendor” di Ettore Scola; e Arnaldo Catinari, autore della fotografia di opere come “Luce dei miei occhi”, “Il caimano”, “Parlami d’amore”, “I demoni di San Pietroburgo” e “Vallanzasca – Gli angeli del male”. Due artisti della luce che racconteranno esperienze, segreti e aneddoti sullo straordinario mondo del cinema.

Il programma di oggi 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2018

Ecco il programma completo della giornata di venerdì 26 ottobre: