Su Sky Cinema Uno l’avventura animata di Bigfoot Junior

Il duo di registi Jeremy Degruson e Ben Stassen (Il castello magico), firma una nuova emozionante avventura animata con protagonista il temerario figlio di Bigfoot. Bigfoot Junior, film di genere animazione del 2017, ti aspetta su Sky Cinema Uno sabato 27 ottobre alle 21.15.

Adam ha tredici anni, vive solo con la mamma e non ha mai conosciuto suo padre. La sua è un'età di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano un po’ fuori dalla norma: capelli che ricrescono alla velocità della luce, piedi che bucano le scarpe, come se non avesse già abbastanza problemi con i bulli del vicinato. Poi, la scoperta che suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato fatto credere. Così un giorno, scovata una pista che può condurlo dal genitore scomparso, Adam con lo zaino in spalla e scarpe comode si inoltra nel folto della foresta alla ricerca di una creatura magica e leggendaria.

Bigfoot non è un mostro come tutti lo dipingono ma è un padre affettuoso e giocherellone, impaziente di mostrare al figlioletto gli smisurati poteri dei "Piedoni". Il giovane Adam, infatti, scoprirà di poter correre velocissimamente, di poter interpretare il linguaggio degli animali, di possedere un super udito e una super forza.

Come in ogni favola che si rispetti, non mancano elementi d'inquietudine. L’abbandono di un padre per proteggere la sua famiglia da un'organizzazione senza scrupoli, gli avidi scienziati della HairCo., intenzionati a utilizzare il suo DNA per condurre esperimenti scientifici. Detto ciò, Bigfoot resta una spassosa avventura animata che affronta molti temi, in particolare quello ecologista.