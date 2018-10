Animali Fantastici 2, svelata la colonna sonora

Disponibile online l'intera soundtrack del sequel del primo capitolo della nuova saga di J.K. Rowling, in uscita a novembre nelle sale, firmata da James Newton Howard, nominato per 8 volte all'Oscar e compositore di Hunger Games, Il cavaliere oscuro, The Village, Michael Clayton e Collateral

Una colonna sonora “magica”: è stata svelata la soundtrack del sequel di Animali Fantastici e dove trovarli, spin-off della saga di Harry Potter ad opera di J. K. Rowling, atteso nelle sale il prossimo 16 novembre.



Animali Fantastici, una città diversa per ognuno dei cinque film



Animali Fantastici, nuovi personaggi per il SEQUEL

La colonna sonora di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald

WaterTower Music ha annunciato oggi i dettagli della colonna sonora originale del film Animali fantastici: I crimini di Grindelwald diretto ancora una volta da David Yates, la seconda di cinque nuove avventure fantasy create dalla Rowling. Autore dei brani, che presentano uno stile innovativo, è il compositore James Newton Howard, già vincitore di un Grammy Award per la colonna sonora del Cavaliere Oscuro e che vanta alle spalle otto candidature agli Oscar e quattro ai Golden Globe, grazie alle sue musiche che hanno fatto da sfondo a titoli cult come Pretty Woman, Il Fuggitivo, Il matrimonio del mio migliore amico, The Village, Batman Begins. Senza dimenticare le colonne sonore dei film Disney che ha firmato come Dinosauri (2000), Atlantis - L'impero perduto (2001) e Il pianeta del tesoro (2002). Le 25 tracce musicali saranno disponibili per lo streaming e l'acquisto online dal 9 novembre 2018 e la colonna sonora comprenderà anche tre tracce di assolo al pianoforte eseguite da James Newton Howard, che sul progetto dice: "Lavorare su Animali fantastici è una meravigliosa opportunità musicale. Il film è delizioso, sostanziale e complesso, e il regista David Yates si concentra molto seriamente sulla musica ed è un collaboratore appassionato ed entusiasta”.







J. K. Rowling e la nuova FEATURETTE dal film

I fan dell’universo fantasy pensato da J. K. Rowling non stanno più nella pelle, così Warner Bros. ha diffuso una nuova featurette di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, che potrebbe svelare alcuni dettagli sul sequel, grazie anche alle parole della stessa autrice che durante un’intervista svela la centralità del personaggio di Obscurial Credence e il suo possibile legame con il malefico Grindelwald. Il video ha ottenuto oltre 1 milione e cento mila visualizzazioni in due giorni dalla pubblicazione su YouTube.







Silente e la sua omosessualità

Una nuova indiscrezione circolata nelle ultime ore riguarda il personaggio di Albus Silente: il regista del sequel David Yates aveva già annunciato che il film avrebbe indagato la sfera più intima del personaggio interpretato da Jude law, portando in scena la sua omosessualità. Durante un’intervista alle pagine di Games Radar, l’attore Ezra Miller – nei panni di Credence Barebone – ha parlato della questione, dicendo che per lui “l’omosessualità di Silente in questo film è estremamente esplicita”. A ben guardare, né il romanzo, né i film precedenti hanno mai parlato della sessualità del preside di Hogwarts, ma è stata la Rowling qualche tempo fa ad ammettere di avere sempre immaginato Silente come omosessuale, legato in passato proprio a Grindelwald, il villain interpretato da Johnny Depp. E ora la sua teoria si fa strada sul grande schermo: “Credo che lo sappiano tutti i fan – dice il regista - Lui ebbe una relazione molto intensa con Grindelwald quando entrambi erano giovani. Ciascuno di loro due si innamorò delle idee dell’altro, della mentalità, e della persona”.