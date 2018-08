Mistero a Crooked House: Agatha Christie è su Sky Cinema

Tratto dal best seller di maggior successo di Agatha Christie , arriva per la priva volta in tv (su Sky Cinema Uno mercoledì 22 agosto alle 21.15) Mistero a Crooked House , il noir diretto da Jilles Paquet-Brenner ed interpretato da Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Gillian Anderson, Christina Hendricks, Stefanie Martini e Julian Sands

Se siete amanti delle atmosfere gotiche, inglesi e un po’ campagnole della regina del giallo, Agatha Christie, allora è il caso che non vi perdiate Mistero a Crooked House tv (su Sky Cinema Uno mercoledì 22 agosto alle 21.15). Tratto dal giallo È un problema, non presenta nessuno dei principali investigatori di Agatha ma non è per questo risulta essere meno coinvolgente. La Christie, infatti, considerava questo il suo vero capolavoro, nonostante sia oggi meno noto di altri al grande pubblico. Mistero a Crooked House, pubblicato per la prima volta nel 1949, è incentrato su un omicidio che avviene all’interno di un’aristocratica famiglia inglese.



Il film, sceneggiato dal Premio Oscar Julian Fellowes (Downton Abbey, Gosford Park), e diretto dal regista francese Jilles Paquet-Brenner vede un cast prestigioso: la pluricandidata all’Oscar Glenn Close (Attrazione Fatale, Le relazioni pericolose) nel ruolo di Lady Edith; Cristina Hendricks, l’apprezzatissima Joan Holloway della serie Mad Men, è Brenda, moglie del defunto Aristides Leonides. Nei panni di Magda, attrice e nuora della vittima, Gillian Anderson, l’indimenticabile Dana Scully di The X-Files. Max Irons (Posh, Woman in gold) è Charles Hayward, detective privato. Infine l’attore inglese Terence Stamp, diretto nella sua lunga carriera da grandi maestri come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Michael Cimino e Oliver Stone, interpreta l’Ispettore capo Taverner.

Siamo in Inghilterra, alla fine degli anni Cinquanta. Il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze sospette, e l’autopsia parla chiaro: si tratta di avvelenamento. La nipote Sophia decide di chiedere l’intervento dell’investigatore privato Charles Hayward, un tempo suo amante; la ragazza lo invita a trasferirsi a Crooked House, tenuta di famiglia, per indagare sull’omicidio. I sospetti di Charles da subito ricadono su Brenda, seconda e giovane moglie di Aristides e su Laurence Brown, istitutore privato dei fratelli più piccoli di Sophia. Come in ogni giallo che si rispetti, però, ben presto si scopre che tutti i componenti della famiglia avevano un movente per uccidere Aristides e i loro alibi si rivelano poco convincenti…D’altronde il patriarca era un vero e proprio “padre-padrone”, un uomo con la mania del controllo che non permetteva a nessun familiare di muoversi senza il suo consenso.

Chi sarà l’assassino? Scopritelo Su Sky Cinema Uno, mercoledì 22 agosto alle 21.15