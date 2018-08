Venom, Carnage ci sarà?

Venom, atteso per ottobre 2018 e diretto da Ruben Fleischer, è l'ultimo di una lunga serie di progetti Sony ispirati ai personaggi più dark dei fumetti Marvel. Mentre sappiamo da tempo che a vestire i panni del simbionte protagonista sarà l’attore Tom Hardy, poco si sa sul resto del cast e fra i fan si diffonde il desiderio di vedere anche il villain Cletus Kasady aka Carnage nella pellicola.



Venom, il trailer svela l’antieroe Marvel



Ci sarà anche Carnage?

Venom compare brevemente sul grande schermo per la prima volta in Spider-Man 3, interpretato da Topher Grace. Nel solo movie interpretato con Hardy, assicura il regista, vedremo uno scenario molto più oscuro rispetto alla serie sull’Uomo Ragno. Di certo ci metterà lo zampino il cattivo principale del film, Carlton Drake / Riot, ma anche Carnage potrebbe fare la sua parte, secondo i fan. Ad insospettire il pubblico è stata la comparsa nella lista del cast di un personaggio senza nome, destinato ad un cameo. Ad interpretarlo sarebbe Woody Harrelson, come ha fatto intendere lo stesso attore parlando alla webzine Collider: "Sono in una piccolissima parte di questo film, ma sarò più presente nel sequel": che si tratti di un cameo inserito dopo i titoli di cosa del film? L'attore di Star Wars ha già lavorato con il regista di Venom nel film Zombieland.



Venom, il 2018 è l’anno del supervillain Marvel



Vi presento Carnage

Nei fumetti Carnage è come Venom, un membro di una razza extraterrestre amorfa nota come Symbiotes. I membri di questa specie si comportano come parassiti e infettano altri esseri. Tuttavia, Carnage non sceglie a caso, ma tende ad avvicinarsi a personalità difficili, come serial killer e villain di ogni tipo. Quando lo scrittore di fumetti David Michelinie creò Carnage, intendeva regalare ai fan un personaggio molto più dark di Venom, qualcuno che fosse senza alcuno scrupolo etico e morale.



La fan art

Insomma, se Carnage ci sarà non è ancora dato saperlo. Nell’attesa, gli appassionati del genere si sono lasciati andare alla fantasia, immaginando come potrebbe apparire il personaggio sul set del solo-movie dedicato al simbionte Venom. E se davvero ci sarà uno scontro fra l’Eddie Brock di Tom Hardy e il Carnage Woody Harrelson, c’è da scommettere che sarà spaventoso. Proprio come mostra questa fan art condivisa sui social network.







Aspettando Venom

Atteso per il prossimo ottobre, il film segue la storia del giornalista investigativo Eddie Brock che dopo essere stato coinvolto da un grosso scandalo, prova a rimettersi in pista professionalmente. Per farlo inizia ad indagare sugli affari della Life Foundation, gestita dall'inventore Carlton Drake che sta conducendo degli esperimenti su degli esseri spaventosi al fine di salvare l’umanità. Qualcosa però va storto: Brock viene infettato dal simbionte, acquisendo speciali poteri. Il film, dicono dai Marvel Studios, non entrerà a fare parte del Marvel Cinematic Universe.