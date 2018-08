Surreale d'autore, quanto la fantasia seduce il cinema

Ogni martedì di luglio in prima serata su Sky Cinema Cult va in scena il ciclo Surreale d'Autore , un ciclo di film dove la realtà resta un passo indietro e si arriva in una dimensione onirica e fiabesca

Il cinema ha il compito di portarci in un altra dimensione, anche quando si tratta di storie a tinte scure. Ma ci sono film che fanno un passo oltre e sono quelli del ciclo Surreale d'Autore che riescono a farci lievitare fino a una situazione talvolta da favola. L'appuntamento con questi viaggi onirici è ogni martedì in prima serata su Sky Cinema Cult. Si comincia il giorno 7 con Strade Perdute firmato da David Linch: Fred Madison (Bill Pullman) è un musicista jazz che convive con Renee (Patricia Arquette). Fred soffre di un disturbo che gli comporta confusione mentale ai confini della schizofrenia: questa patologia lo porta a dubitare della fedeltà della sua ragazza. Tutto cambia quando una mattina qualcuno citofona e annuncia che Dick Laurent è morto. Martedì 14 Michael Gondy dirige Audrey Tautou e Romain Duris in Mood Indigo - La schiuma dei giorni un film che vede incrociarsi le storie di due coppie e un malattia che porta verso una situazione estrema, con una casa che si restringe come la vita.



Lars e una ragazza tutta sua è il film in programma martedì 21: protagonista Ryan Gosling che si innamora di una ragazza bella, perfetta e disponibile. Con un solo limite: è una bambola gonfiabile. Gran finale martedì 28 con Il paradiso degli Orchi tratto dall'omonimo libro di Daniel Pennac. Il protagonista è Benjamin Malaussene la cui professione è quanto meno originale: fa il capro espiatorio in un grande magazino. Il centro viene bersagliato da una serie di esplosioni che provocano vittime e Malaussène è sempre vicino al luogo del delitto rischiando di fare da capro espiatorio anche per questi eventi. Ad indagare, oltre alla polizia, c'è una giornalista di cui Benjamin si è subito innamorato. Qui le storie si incrociano, tra nonsense, poesia e una sfumatura noir.