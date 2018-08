Ritorno al bosco dei 100 acri, nuovo trailer e poster

Giovedì 30 agosto arriva nelle sale italiane il film con Winnie the Pooh e i suoi amici in versione live action, che vede Christopher Robin ormai cresciuto tornare ai luoghi della sua infanzia. Ecco il nuovo trailer e la locandina in versione estiva.

Winnie the Pooh è tornato. O meglio, non che se ne fosse mai davvero andato dai nostri cuori. Ma in questo caso possiamo dire che è tornato tornato, nel senso che a partire da giovedì 30 agosto sarà nuovamente protagonista su grande schermo, questa volta in versione live action, in Ritorno al bosco dei 100 acri.



Nel nuovo film Disney, troviamo Christopher Robin, un tempo un ragazzino pieno di immaginazione che scorrazzava per il Bosco dei 100 acri in compagnia dei suoi amici Winnie, Tigro, Pimpi e compagnia, trasformato in un uomo di mezza età che lavora troppo e per questo trascura la famiglia.



Winnie the Pooh, però, non si è dimenticato di lui, e anche a 30 anni di distanza sogna di trascorrere una giornata con il suo migliore amico a non fare niente. Recatosi a Londra per cercarlo, l’orsetto di peluche troverà Christopher in piena crisi. L’incontro aiuterà però l’uomo a ristabilire le proprie priorità.



Nei panni di Christopher Robin adulto troviamo l’attore scozzese Ewan McGregor, mentre sua moglie Evelyn è interpretata dall’inglese Hayley Atwell. In attesa di vedere le nuove avventure delle creature nate dalla fantasia dello scrittore A.A. Milne, ecco il nuovo trailer in italiano di Ritorno al bosco dei 100 acri, assieme a un’affascinante locandina in versione estiva.