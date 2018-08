Shark Weekend, due giorni con gli squali

Sky Cinema Max propone un intero fine settimana in compagni di squali enormi e terribilmente pericolosi. L’appuntamento è sabato 11 e domenica 12 agosto in prima e seconda serata

Chi non ama gli squali e i loro denti aguzzi e affilati, è pregato di stare lontano alla larga dalla tv, soprattutto da Sky Cinema Max. Infatti, il canale dedicato all’azione del bouquet cinema, propone quattro film popolati da squali fuori misura e pericolosi oltre ogni limite.

Sabato 11 ci si immerge negli abissi della paura in 47 METRI, il thriller con Matthew Modine in cui Mandy Moore e Claire Holt si immergono in acque infestate dagli squali, ma la gabbia che le protegge sprofonda a 47 metri; e poi si passa sulle rive di un lago apparentemente innocuo, ma che nasconde pericolosissimi squali nelle sue placide acque, in SHARK NIGHT – IL LAGO DEL TERRORE.

Domenica 12 Halle Berry è un'esperta subacquea che, dopo aver subito una traumatica esperienza, riaffronta l'incubo delle acque infestate dagli squali nel thriller DARK TIDE; mentre in seconda serata una coppia in vacanza ai Caraibi finisce per nuotare in una zona piena di squali nel thriller OPEN WATER, tratto da una storia vera.