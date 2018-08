Paddington 2, il ritorno dell’orso più adorabile che ci sia

Domenica 12 agosto alle 21.15 va in onda in prima visione tv il sequel di Paddington, che vede l’adorabile orso animato alle prese con i suoi primi lavori. Ovviamente, non tutto andrà come previsto.

Paddington, il film dedicato all’omonimo, adorabile orsetto nato dalla penna di Michael Bond, aveva conquistato grandi e piccini. Il sequel Paddington 2 ha ovviamente bissato questo successo ed è ora in arrivo in prima visione tv domenica 12 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Alla regia e alla sceneggiatura di Paddington 2 torna il regista del primo capitolo, Paul King, così come saranno nuovamente presenti Sally Hawkins (nel frattempo nominata agli Oscar come Miglior attrice protagonista ne La forma dell’acqua) e Hugh Bonneville nei panni dei Brown. Tra le new entry nel cast si segnalano invece Hugh Grant e Brendan Gleeson.



Stabilitosi presso la famiglia Brown in quel di Londra, Paddington non riesce a stare con le mani in mano. Deciso a regalare un libro animato all’amata zia Lucy, decide infatti di trovarsi un lavoro. Le cose, però, non andranno esattamente come previsto, tanto che l’orsetto si troverà presto a finire in prigione per via di un malinteso.



Ma non è certo da Paddington scoraggiarsi. In prigione farà amicizia con molti carcerati, incluso uno chef dal carattere fumantino che lo prenderà in simpatia. Nel frattempo, i Brown si daranno da fare per scagionarlo e per trovare il vero colpevole del crimine di cui il loro amico è accusato.



Tenero e divertente come il predecessore, Paddington 2 è un film destinato tanto ai più giovani quanto agli adulti, ma è soprattutto perfetto per essere guardato tutti insieme in famiglia. L’appuntamento, come detto, è per il 12 agosto su Sky Cinema Uno!