Ogni cosa è segreta: un mistero scioccante da fiato sospeso

Ogni cosa è segreta è la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo scritto da Laura Lippman. Diretto dalla regista Amy Berg e prodotto dal premio oscar Frances McDormand (per la prima volta in veste di produttrice), questa pellicola andrà in onda su Sky Cinema Uno mercoledì 1 agosto alle 21.15 raccontando una storia da pelle d’oca.



Due ragazzine di dieci anni sono accusate della scomparsa di un bambino in fasce, motivo per cui verranno mandate in carcere fino al raggiungimento della maggiore età.

Una volta uscite, incominciano misteriosamente a sparire altri bambini, facendo cadere i sospetti proprio su di loro.



Un film intenso ed emozionante che si avvale non solo di una storia forte, sceneggiata in maniera mirabile, ma anche di un cast davvero eccezionale che vede riuniti sullo stesso set Diane Lane, Elizabeth Banks e Dakota Fanning.

Su Sky Cinema Uno mercoledì 1 agosto alle 21.15, non perdete Ogni cosa è segreta.