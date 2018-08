L'Accabadora: Donatella Finocchiaro e la buona morte

Appuntamento, in prima tv, venerdì 10 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Un’intensa Donatella Finocchiaro interpreta colei che, secondo la tradizione sarda, dava la buona morte ai malati terminali che la chiedevano. Cagliari, anni 40. Annetta si è da poco trasferita in città alla ricerca di Tecla, una ragazza rimasta orfana, e assume l’incarico di custode di un lussuoso palazzo. Ma nella città devastata dalla guerra, Annetta ha anche un altro ruolo, ereditato dalla madre

Arriva su Sky Cinema Uno, in prima tv, venerdì 10 agosto alle 21.15 il film L'Accabadora. l'ultima fatica cinematografica di Enrico Pau. Al centro della storia la figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della Sardegna di un tempo, era portatrice della 'buona morte' come atto caritatevole nei confronti di un malato incurabile. Una sorta di "suicidio assistito" d'altri tempi di cui sono rimaste scarse e vaghe testimonianze.

Per il ruolo della protagonista Pau si è affidato ad una attrice di forte temperamento e carisma, incarnazione della bellezza mediterranea: Donatella Finocchiaro. Nel cast anche Barry Ward, Carolina Crescentini, Sara Serraiocco e Anita Kravos. Il lavoro, si è basato su una sceneggiatura originale firmata dallo stesso Pau e da Antonia Iaccarino.

Ritrae il volto di una Sardegna arcaica e di una Cagliari straziata dalle bombe del secondo conflitto mondiale, una città che risorge alla speranza nel segno del suo patrono Sant’Efisio. Più che sull'aspetto culturale e antropologico, il regista si sofferma sulla psicologia della protagonista, la sua dimensione femminile soffocata dentro un emblematico mantello nero disegnato da Antonio Marras. "L'Accabadora e' un personaggio cinematografico potente e per una attrice rappresenta una sfida - ha avuto modo di raccontare Donatella Finocchiaro in occasione dell’uscita dei film nelle sale cinematografiche. Annetta è una figura affascinante, chiusa nei suoi silenzi, emblema della donna pronta al cambiamento, a immaginare una vita nuova e a liberarsi da un destino che altri hanno scelto per lei".

Nello snodarsi della vicenda, Annetta per andare in cerca di sua nipote si trasferisce dal paese natio, a Cagliari, una città in uno dei suoi periodi più bui, e in questa catastrofe scopre la gioia di vivere, avviene la rinascita. "L'Accabadora appartiene alla tradizione sarda ma è ammantata di una sacralità universale, un mix tra sacro e profano – ha detto sempre l’attrice - aldilà delle scelte che appartengono alla sfera personale, la tradizione sarda era molto avanzata, in anticipo sui tempi su un tema così delicato e attuale”.