Ferragosto con I Delitti del Barlume

Non c'è Ferragosto che tenga quando il crimine è in azione. Se poi si tratta di quella malavita divertente, irriverente che si muove sotto l'insegna del Barlume...beh il 15 agosto non può che diventare una giornata speciale. Si comincia alle ore 8.20 su Sky Cinema Comedy e si va avanti tutto il giorno con le dieci storie germogliate dalla fantasia di Marco Malvaldi e pubblicate da Sellerio. Tra i protagonisti Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi e i tre simpatici pensionati Pilade, Gino, Emo e Aldo. Poi ci sono camei quali quelli di Mara Maionchi e Corrado Guzzanti.



Le storie che incontriamo sono dieci, tutte prodotte da Sky Cinema e Palomar. Si comincia con Il re dei giochi, il primo della serie: un incidente stradale scatena i vecchietti e le loro illazioni; La carta più alta ha come miccia il passaggio di proprietà di un terreno; viene trovato moro il farmacista di Pineta, il luogo dove le storie si svolgono, e bisogna indagare: è La Tombola dei Troiai; c'è invece da scoprire chi ha ucciso una ragazza ne La Briscola in cinque; Il telefono senza fili ruota intorno alla scomparsa di una ragazza mentre in Azione e reazione al centro della trama c'è la morte di un turista russo. Si procede con Aria di mare e La loggia del Cinghiale e infine i due film più recenti che sono Un due tre stella! e La battaglia navale in cui ai personaggi storici si aggiunge Stefano Fresi. Insomma un ferragosto illuminato da un...Barlume!