Per tutto il mese di agosto sul canale 303 si accende Sky Cinema Stars , una raccolta di film interamente dedicata alle star di Hollywood e ogni giorno una maratona dedicata ad un artista diverso. Tra questi Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts e Will Smith. Da non perdere sabato 11 agosto il ricordo di Robin Williams a quattro anni dalla sua scomparsa con la prima visione del doc HBO NELLA MENTE DI ROBIN WILLIAMS. Appuntamento su Sky Cinema Stars da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto sul canale 303 di Sky. Una selezione di titoli e molti altri sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione Attori

Per tutto il mese di agosto le star di Hollywood popoleranno il canale 303 di Sky. Da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto si accende infatti Sky Cinema Stars, un canale interamente dedicato ai protagonisti del cinema mondiale. Ogni giorno sarà proposta una maratona dedicata ad un artista diverso, tra cui Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp, Tom Hanks, Julia Roberts, Jennifer Lopez, Will Smith, Matt Damon, Denzel Washington e Leonardo DiCaprio.

Da non perdere sabato 11 agosto il ricordo di Robin Williams – a quattro anni dalla sua scomparsa – con la prima visione di NELLA MENTE DI ROBIN WILLIAMS, il documentario HBO diretto da Marina Zenovich e presentato in anteprima durante lo scorso Sundance Film Festival. Un ritratto divertente, intimo e commovente di uno dei più grandi attori di sempre. Dai primi anni a San Francisco e gli studi alla Juilliard School di New York, passando dalla vittoria dell’Oscar® come miglior attore non protagonista per Will Hunting - Genio ribelle, fino alle sue lotte contro la depressione, l’alcol, la droga e poi la tragica fine nel 2014. All’interno del documentario le testimonianze di colleghi e amici come Billy Crystal, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin e le parole del figlio Zak.

Sempre da non perdere, venerdì 17 agosto, la maratona speciale dedicata a Robert De Niro in concomitanza del suo 75° compleanno.

Ad arricchire la programmazione anche tre doppie maratone dedicate a Meryl Streep, Nicole Kidman e Tom Cruise, in attesa dell’uscita nelle sale di MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT diretto da Christopher McQuarrie, prevista per il 29 agosto.

Sky Cinema Stars - da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto sul canale 303 di Sky. Una selezione di titoli e molti altri sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione Attori.