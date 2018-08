Le domeniche demenziali sono solo su Sky Cinema Comedy

Originali, brillanti e a volte scorretti, ma soprattutto divertenti, sono quei film dalla comicità demenziale che non possono mancare per un’estate spensierata su Sky Cinema Comedy.



Ad agosto quindi l’appuntamento è ogni domenica in prima e seconda serata.



Domenica 5 si parte con l’esuberante commedia ROAD TRIP 2 in cui tre studenti in cerca di avventure piccanti si uniscono a un gruppo di modelle in un divertente viaggio attraverso gli Stati Uniti.



Domenica 12 è la volta dell’esilarante TONTO + TONTO in cui due ragazzi senza aspirazioni accettano di partecipare a un bizzarro esperimento scientifico, e della scatenata teen-comedy UN RAGAZZO TUTTO NUOVO, storia di un adolescente nuovo a scuola che inizia a farsi notare tra le ragazze diventando un playboy.



Domenica 19 Marlon Wayans in GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA È GUERRA è un ragazzo con una vita difficile: nel suo appartamento si manifestano puntualmente eventi paranormali e, come se non bastasse, deve fronteggiare il disprezzo dell'ex-fidanzata demoniaca appena tornata in vita; si prosegue poi con Rob Schneider nella commedia demenziale sul mondo dell'amore a pagamento GIGOLÒ PER SBAGLIO.



L’ultima doppietta, domenica 26, è con MAIAL COLLEGE 2 dove uno studente indiano si trasferisce nel college inglese dove non vuole essere da meno del padre, all'epoca noto playboy, e con BRICE CONTRO BRICE in seconda serata.