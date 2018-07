Buon compleanno Jean Reno

Alto, quasi minaccioso dall’alto del suo 1,88 di statura. Un omone che, tuttavia, non spaventa ma quasi rassicura, Jean Reno ( che il 30 luglio compie 70 anni) ha tutte le caratteristiche dell’attore francese, alla Jean Gabin per intenderci. Basta guardarlo in viso: il volto irregolare, il naso un po’ storto, una strana ma attraente irregolarità facciale. Insomma un brutto che piace e che da subito è piaciuto al cinema francese che ne ha fatto un suo beniamino.



È stato il regista Luc Besson ha valorizzarlo e farlo conoscere al mondo. Infatti lo volle al suo fianco per Le grand bleu, Nikita e Léon. Naturalmente anche Hollywood si accorse di questo gigante buono e un po’ burbero e che tanto piace al gentil sesso. Ecco allora kolossal come Mission: impossible, Ronin, Godzilla, Il Codice da Vinci, La pantera rosa ,solo per citare i più famosi,

Da allora Reno non si è più fermato, un film dopo l’altro, un po’ come i figli e i matrimoni, anche quelli numerosi. E allora non resta che aspettarlo nel suo prossimo film. Intanto oltre che augurargli buon compleanno per i suoi 70 anni, possiamo riapprezzare alcune delle sue interpretazioni più brillanti su Sky Cinema Hits.



Si parte alle 11.40 del 30 luglio con Ladre per caso, la commedia francese in cui Reno è un ladro infallibile che scopre di avere be due figlie. Nel pomeriggio è l’assistente Gilbert Ponton di uno scatenato Steve Martin, in veste Ispettore Clouseau, nei due divertenti capitoli La Pantera Rosa e La Pantera Rosa 2. In preserale fa parte del cast stellare de Il Codice Da Vinci, il thriller diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks, tratto dal bestseller di Dan Brown. In prima serata è l’assoluto protagonista del poliziesco francese L’immortale, storia di vendetta e redenzione. In seconda serata è accanto al grande Robert De Niro nel thriller d’antologia di John Frankenheimer Ronin. Chiude la programmazione il remake di un leggendario action movie degli anni 70 Rollerball.