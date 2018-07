USS Indianapolis, Nicolas Cage eroico capitano

Appuntamento, in prima tv, lunedì 30 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Nicolas Cage è al centro di un “war disaster movie” tratto da una storia vera. Alla fine della Seconda guerra mondiale, sull'incrociatore USS Indianapolis viene trasportata in segreto una delle due bombe atomiche destinate a mettere fine al conflitto. Il suo capitano e tutto l’equipaggio si trovano però ad affrontare una situazione disastrosa quanto tragica: la nave viene affondata da un siluro giapponese al largo delle Filippine, provocando danni irreparabili e il naufragio dell’incrociatore

Il 30 luglio del 1945, l’incrociatore USS Indianapolis fu affondato ad opera di un sottomarino giapponese. Sono passati esattamente 73 anni da quella vicenda considerata una pagina vergognosa per la storia della marina americana, in quanto quasi tutto l’equipaggio morì senza aver avuto il necessario soccorso. Ora quella storia può essere rivissuta su Sky Cinema Uno che trasmette, per l’appunto, il film USS Indianapolis, un action pieno di ritmo basato su fatti realmente accaduti. Ovvero la coinvolgente storia dell'incrociatore militare affondato durante la Seconda Guerra Mondiale e dei suoi uomini, diventati eroi



L'attore e regista Mario Van Peebles (Panther, Love Kills) ha diretto per questo film un trio attoriale formato dal premio Oscar Nicolas Cage, Tom Sizemore (Assassini Nati - Natural Born Killers, Heat - La sfida) e James Remar (I guerrieri della notte, Red).A questi si aggiungono nel cast Thomas Jane (The Punisher, La sottile linea rossa), Matt Lanter (The Roomate, 90210) e Cody Walker (Fast and Furious 7).

Questa la storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale la USS Indianapolis si era distinta come uno degli incrociatori più veloci e temuti della marina americana anche grazie al comando del valoroso capitano Charles McVay (Cage) che con il suo equipaggio aveva combattuto le più importanti battaglie sul fronte del Pacifico. Nel luglio 1945 a McVay e ai suoi marinai viene affidata una missione top secret: operare in gran segreto il trasporto di una delle due bombe atomiche che metteranno fine alla guerra. Ma durante la traversata la USS Indianapolis viene affondata dall'attacco di un sommergibile giapponese.

Vista la segretezza della missione la nave non viene data per dispersa e il suo equipaggio così abbandonato per cinque interminabili giorni nel Mare delle Filippine infestato di squali. Dei 1197 membri dell'equipaggio solo 317 uomini vengono ritrovati ancora in vita da un velivolo della US Navy durante un normale volo di pattugliamento. Per nascondere le proprie colpe agli occhi dell'opinione pubblica, qualche mese dopo il disastro il Governo degli Stati Uniti chiama McVay a giudizio davanti la Corte Marziale. La tragedia dell'Indianapolis e il processo a McVay restano una delle pagine più drammatiche della storia militare americana.