Daddy's Home 2: Will Ferrell, Mel Gibson e Marc Wahlberg su Sky Cinema Uno

La storia raccontata in Daddy’s Home 2 riprende il filone narrativo che avevamo lasciato nel precedente episodio, uscito nelle grandi sale nel 2015.



I due protagonisti Dusty (Mark Wallberg) e Brad (Will Ferrell) altro non sono che due componenti di una famiglia molto allargata, che vede ex-mogli, padri, padrigni, figli e figliastri, e decidono di far passare ai propri figli il miglior Natale di sempre, grazie ad un legame di piena complicità che ormai li lega.

Ovviamente non va tutto per il verso giusto e a mettere i bastoni tra le ruote ci pensano i nonni Kurt (Mel Gibson) e Don (John Lithgow) che raggiungono la famiglia appositamente per il periodo natalizio con lo scopo di conquistare l’affetto dei nipoti e per stabilire chi dei due protagonisti può aggiudicarsi il ruolo del miglior padre.

Daddy's Home 2 diretto da Sean Anders e John Morris vede nel cast anche Linda Cardellini, John Cena e Alessandra Ambrosio.