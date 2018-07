Grandi emozioni con La marcia nuziale 3: arriva la sposa

“La marcia nuziale” ci ha già accompagnati nel tunnel dell’amore per due film strappalacrime in cui abbiamo avuto modo di conoscere la romantica storia di Olivia e Mark, fidanzati ai tempi del liceo che si ritrovano ormai adulti in occasione di una situazione inaspettata. Infatti, si incontrano nuovamente per caso al matrimonio di Olivia. Mick ignaro dell’identità della sposa, era stato arruolato per cantare alla cerimonia. E come succede solo nei film, per l’appunto, galeotto fu la marcia nuziale. Basta uno sguardo, un sorriso e subito, il fuoco che aveva acceso la passione venticinque anni prima, ricomincia a bruciare. La vita dei due ex fidanzatini del college ritorna a correre lungo il medesimo binario. Olivia e Mark, innamorati più che mai, trovano il modo di condividere anche il lavoro, diventando partner nella gestione di un resort per matrimoni. Anche se la relazioni d’affari, al contrario di quella d’amore, sembra non decollare…

Le star protagoniste Jack Wagner e Josie Bissett tornano in questo terzo capitolo della saga “La marcia nuziale” che aggiunge tanta nuova passione e romanticismo a un copione prestabilito ormai conosciuto e utilizzato ma mai scontato e sempre divertente. Nel terzo episodio “La marcia nuziale 3: arriva la sposa”, tutta la vicenda si svolge nel corso di weekend di San Valentino. Sono giorni impegnativi al resort dove lavorano Olivia e Mick. La coppia, infatti, per la romantica occasione ospita la sorella di Mick con il fidanzato, la figlia di Mick e il suo ragazzo. Dovrebbero essere giornate tranquille di relax e romanticismo ma presto la situazione diventa caotica: la sorella di Mick annuncia di volersi sposare a San Valentino lì al resort. Inoltre la figlia di Mick manda padre e amici in agitazione quando annuncia di voler lasciare il college…