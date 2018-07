The Tale: la verità viene sempre a galla

La verità spesso è un bicchiere in cui si rischia di annegare, soprattutto quando non si riesce a farla venire a galla. Questo è ciò che a grandi linee accade a Jennifer, la professoressa e giornalista globetrotter interpretata da un’eccezionale Laura Dern nella nuova e appassionante produzione HBO dal titolo The Tale.



In onda venerdì 20 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche On Demand, questa pellicola toccante racconta la vita piena che vive Jennifer assieme al suo compagno a New York.



Tutto sembra andare per il meglio fino a quando la madre di Jennifer non troverà una storia scritta dalla figlia all'età di 13 anni. Si tratta del “tale” messo a titolo, quel racconto scottante in cui la protagonista, allora poco più che adolescente, racconta una relazione con due allenatori adulti.

Rileggendo le parole scritte da lei ragazzina, la Jennifer ormai cresciuta scopre che i dettagli sono ben diversi da ciò che ricordava, il che la sconvolge.

Lo choc, tuttavia, le servirà come molla per fare tornare a galla la verità perduta: si metterà così alla ricerca dei due allenatori, determinata a scoprire la verità.

Presentato in anteprima all’ultimo Sundance Film festival, The Tale ha ricevuto consensi unanimi e recensioni entusiastiche: IndieWire lo ha definito “un autoritratto coraggioso, immenso e terrificante”, per Variety il film è già “una pietra miliare dei racconti biografici”, un film “stimolante e urgente” per Hollywood Reporter

La regista Jennifer Fox ha avuto la fortuna di lavorare non solo una materia narrativa eccezionalmente scritta ma anche di avvalersi di un cast da chapeau che riunisce sullo stesso set Elizabeth Debickil (Il Grande Gatsby, The Night Manager, Macbeth), Laura Dern (solo nel 2017 un Emmy e un Golden Globe per un altro originale HBO Big Little Lies), Jason Ritter (Parenthood, Qualcosa di buono), Ellen Burstyn e Frances Conroy.



Nel cast anche la vincitrice del Premio Oscar® Ellen Burstyn (Requiem for a dream, Interstellar, House of Cards) nel ruolo della madre di Jennifer, Isabelle Nélisse (Mommy, It, La Madre), Frances Conroy (American Horror Story, Manhattan, Stone), vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione in Six Feet Under, il rapper e attore Common (Selma – La strada per la libertà, Suicide Squad) e John Heard (Mamma ho perso l’aereo, Too big to fail – Il crollo dei giganti) nella sua ultima apparizione

