Vi presento Toni Erdmann: benvenuto buonumore!

L’appuntamento da non perdere su Sky Cinema Cult s’intitola Vi presento Toni Erdmann.

Mercoledì 16 maggio alle ore 21 questa pellicola da chapeau vi terrà incollati allo schermo grazie a colpi di scena, umorismo e risate assicurate.

Una commedia eccentrica, insignita del premio Fipresci al Festival di Cannes 2016 (dove era candidata anche per la Palma d’Oro) e candidata al Premio Oscar come migliore film straniero: insomma, tutte le carte in regola per essere un gioiello cinematografico ci sono.

Diretta da Maren Ade, regista vincitore dell’Orso d'Argento nel 2009 con Everyone Else, questo film racconta di Winfried Conradi, un uomo di una certa età con il vizio dello scherzo.

Di tutt’altra pasta, invece, è sua figlia Ines, una donna di quarant’anni concentrata sul lavoro e sulla carriera che pare totalmente sprovvista del senso dell’umorismo.

Per lavoro, la ragazza si trasferirà a Bucarest ma il padre deciderà di farle visita, irrompendo nella sua vita e portando non poco scompiglio grazie al Toni Erdmann del titolo.

Una commedia tutta da ridere ma non solo: l’umorismo che fa da leitmotiv alla trama di questo film dà anche modo di riflettere non poco sulla vita e l’esistenza in generale.

Non perdete Vi presento Toni Erdmann, su Sky Cinema Cult mercoledì 16 maggio alle ore 21. Il vostro umore vi ringrazierà.