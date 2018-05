Tavolo n. 19: il matrimonio visto dal tavolo degli emarginati

Una commedia divertentissima che smaschera le convenzioni e le dinamiche assurde dei matrimoni. Con Anna Kendrick, Lisa Kudrow e Craig Robinson, Tavolo n. 19 dà voce agli invitati che non mancano mai a nessuna cerimonia: quelli meno importanti che fanno solo da sfondo. Ma qui si prendono il palcoscenico, combinandone di tutti i colori e diventando protagonisti più degli sposi. Su Sky Cinema Uno giovedì 17 marzo alle 21.15, è un appuntamento da non perdere

Una commedia esilarante che racconta il matrimonio basandosi sulla prospettiva più inedita che ci sia: non la sposa, non lo sposo, non i testimoni e nemmeno i suoceri vari ma, per la prima volta, il tavolo degli emarginati.

S’intitola Tavolo n. 19 ed è l’appuntamento imperdibile per chiunque sia già in ansia per la stagione appena aperta dei matrimoni.

In onda su Sky Cinema Uno giovedì 17 marzo alle 21.15, questa commedia vi farà ridere a crepapelle per bocca dei commensali del tavolo meno importante di un ricevimento, il tavolo 19 messo a titolo a cui siede un gruppo di invitati che non si conoscono tra loro, tutti poco importanti per la famiglia degli sposi e riuniti tutti assieme in questa tavolata messa in disparte.

Tra loro vi è pure l’ex damigella, declassata dopo essere stata scaricata dal fratello della sposa e arrabbiata per essere stata ghettizzata nel tavolo meno cool della festa. Eppure troverà negli sconosciuti del tavolo 19 un inaspettato gruppo di supporto per cui si dovrà ricredere totalmente.

Con Anna Kendrick, Lisa Kudrow e Craig Robinson, questa commedia prende di mira le dinamiche ingessatissime e convenzionali dei matrimoni, con un tono scanzonato che le smaschera in maniera ironica e divertente.

Perfetto sia per chi è in odore di fiori d’arancio sia per chi sta per partecipare come invitato, Tavolo n. 19 vi aprirà gli occhi e vi cambierà la prospettiva da cui guarderete il giorno del fatidico sì. Vostro o altrui che sia.