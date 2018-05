Sky Cinema celebra la Giornata Internazionale delle Famiglie

Il 15 maggio, come ogni anno, si festeggia la Giornata Internazionale delle Famiglie che fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994. Sky Cinema Family celebra questa ricorrenza con una programmazione dedicata: in prima serata l’insuperabile Steve Martin è un allenatore di football che, a causa del lavoro della moglie, si trova a dover accudire ai loro 12 figli in UNA SCATENATA DOZZINA ; in seconda serata invece una coppia decide di adottare un bambino che si rivelerà molto speciale nella toccante commedia con Toni Collette FOSTER – UN REGALO INASPETTATO .

Una festa bella e importante quella che ricorre il 15 maggio: si celebra la famiglia, nucleo fondamentale alla base della società. Da qualche anno si è optato per il nome al plurale (The international day of families) per includere ogni tipo di famiglia. E anche la programmazione di Sky Cinema vuole celebrare le famiglie, comunque esse siano composte. La programmazione per il 15 propone infatti due film che rappresentano due tipi di famiglie completamente diverse. Si tratta di UNA SCATENATA DOZZINA, in cui, come dice il titolo stesso, oltre alla mamma e al papà, i figli sono ben dodici. E FOSTER-UN REGALO INASPETTATO, dove il piccolo Foster viene adottato dai genitori che non riescono a concepire.

UNA SCATENATA DOZZINA è il film family friendly per eccellenza che esalta la famiglia numerosa. Troviamo le classiche contrapposizioni famiglia-carriera e provincia-metropoli e tutto ciò che ne consegue. Nel film, infatti, gli equilibri della movimentata routine familiare vengono improvvisamente stravolti quando al capo-famiglia, Tom Baker, coach di football americano viene proposto di allenare una prestigiosa squadra, impegno che lo dovrà portare fuori città. A complicare le cose si aggiunge un’opportunità di carriera per sua moglie Kate, a sua volta portata ad allontanarsi dalla provincia dove abitano con le dodici “pesti”.

FOSTER-UN REGALO INASPETTATO parla di una coppia, quella formata da Zooey e Alec Morrison che, in seguito alla tragica perdita del figlio di cinque anni, non riescono più a concepire altri bambini. Decidono così di fare domanda per un affidamento. La loro vita cambia così completamente quando accolgono in casa il piccolo Foster, sette anni ma con una maturità da ragazzino molto più grande. Sarà proprio lui, grazie al suo equilibrio e ai suoi buoni consigli, a riportare la felicità in casa. Sembra quasi che, alla fine, siano più Zooey e Alec ad avere bisogno di lui che non Foster dei nuovi genitori…