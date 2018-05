Deadpool 2: nella Soundtrack anche un inedito di Celine Dion

La colonna sonora di Deadpool 2: Original Motion Picture Soundtrack comprende anche due brani inediti, scritti appositamente per il film: Ashes di Celine Dion e Welcome To The Party di Diplo, French Montana, Lil Pump featuring Zhavia Ward

Twentieth Century Fox Film e Columbia Records annunciano la pubblicazione in fisico e in digitale di “Deadpool 2: Original Motion Picture Soundtrack” per il 18 maggio, mentre l’attesissimo film sarà nelle sale italiane a partire dal 15 maggio. La colonna sonora comprende anche due brani inediti, scritti appositamente per il film: “Ashes” di Celine Dion e “Welcome To The Party” di Diplo, French Montana, Lil Pump featuring Zhavia Ward.

Il video di “Ashes”, diretto dallo stesso regista del film, vede come co-protagonista Ryan Reynolds nei panni di Deadpool ed è stato girato al Colosseum at Caesars Palace, la stessa venue a Las Vegas dove Celine tiene i suoi show come ospite fissa.

La tracklist di “Deadpool 2: Original Motion Picture Soundtrack”:

1. Ashes - Celine Dion

2. Welcome To The Party – Diplo, French Montana & Lil Pump (feat. Zhavia Ward)

3. Nobody Speak – DJ Shadow feat. Run The Jewels

4. In Your Eyes – Peter Gabriel

5. Take On Me (MTV Unplugged - Summer Solstice) – a-ha

6. If I Could Turn Back Time – Cher

7. 9 to 5 – Dolly Parton

8. All Out Of Love – Air Supply

9. We Belong – Pat Benatar

10. Tomorrow – Alicia Morton

11. Mutant Convoy – Tyler Bates

12. Bangarang (feat. Sirah) – Skrillex

“DEADPOOL 2”

Dopo il grande successo di botteghino ottenuto con il primo film, Ryan Reynolds torna nel sequel di “Deadpool” e stavolta il film sul noto Mercenario Chiacchierone raggiunge livelli ancora più sorprendenti

David Leitch, regista di “John Wick” e “Atomica Bionda”, dirige questo nuovo film ancora più ricco di acrobazie, scene d’azione ed effetti speciali. “Deadpool” è uscito a febbraio 2016 registrando uno dei migliori incassi di tutti i tempi: con oltre 750milioni di dollari in tutto il mondo, Deadpool è stato il primo film live action di super eroi ad aver ricevuto una nomination ai Golden Globe come Miglior Film di genere comico e musical e Ryan Reynolds è stato nominato come Migliore Attore.