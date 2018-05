Pawn Shop Chronicles: Truffatori nati

Appuntamento, in prima tv, venerdì 11 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Matt Dillon, Brendan Fraser, Elijah Wood, Vincent D’Onofrio e il compianto Paul Walker in una action-comedy composta da tre storie che si intrecciano. Un uomo che sta cercando di salvare la moglie rapita, un ragazzo convinto della supremazia della razza bianca che deve incontrare due soci per una rapina e un sosia di Elvis che si ritrova senza un soldo confluiscono in un negozio di pegni nel sud degli Stati Uniti

Ci sono film che pur essendo pellicole di grande qualità e che vale quindi la pena di vedere non sono mai arrivate nelle nostre sale. A rimediare a questa fastidiosa lacuna ci ha pensato Sky Cinema che manderà in onda venerdì 11 maggio alle 21.15, in prima tv, I truffatori, uno di quei film che, per l’appunto, non sono mai arrivati qui in Italia e quindi sconosciuto per la maggior parte del pubblico cinematografico e non.



Distribuito negli Usa nel 2013 con il titolo originale Pawn Shop Chronicles, la pellicola vede in cabina di regia Wayne Kramer regista e sceneggiatore Sudafricano. Il cast annovera tanti bravi attori: Paul Walker stella di Fast and Furious e scomparso nel novembre del 2013 a causa di un incidente stradale, Vincent D'Onofrio il palla di lardo di Full Metal Jacket , Brandan Fraser, Matt Dillon candidato all'Oscar per il film Contatto fisico, Elijah Wood "Frodo" , Norman Reedus, Lukas Daniel Hass e DJ Qualls.

Il film e diviso in tre capitoli dove ognuno di essi collegato con il banco dei pegni del padrone (D'Onofrio) e con tutte le altre vicende della storia, ogni capitolo ha una durata di circa 35 minuti e i protagonisti principali delle tre vicende sono ovviamente tre oltre al punto d'incontro sotto il nome del banco dei pegni . E’ la scomparsa La scomparsa di un anello di nozze che porterà ad incrociare le storie di diversi personaggi, tutti collegati a diverso titolo a un banco dei pegni di una piccola cittadina nel sud degli States. Tra costoro vi sono un uomo alla ricerca della moglie rapita, due sbruffoni dipendenti dal metadone e convinti della supremazia della razza bianca e un triste imitatore di Elvis.